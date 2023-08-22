البطل الفائز في بطولة القتال النهائي "يتطلع إلى إظهار بعض الجيتسو اليهودي الحقيقي في القفص"

إن هزيمتي إياه لا تعني أنني على حق وأنه على خطأ. الأمر يتعلق أكثر بالمبدأ فيما يتعلق بالدفاع عن شعبك" على الرغم من "أنه مخطئ في نهاية المطاف" حتى وإن فاز

تحدث ناتان ليفي، بطل بطولة القتال النهائي، وهو مقاتل إسرائيلي في الفنون القتالية المختلطة الذي هزم الأسبوع الماضي لاعبا يجهر علنا إنكاره لوقوع المحرقة ضد اليهود في ألمانيا النازية إلى i24NEWS يوم الاثنين حول ما دفعه إلى قبول التحدي من خصمه المتعصب.

واجه ليفي، الملقب بـ "القاتل"، وجهاً لوجه في لاس فيغاس منافسه المؤيد لتفوق العرق الأبيض نيك فوينتيس المعروف فقط باسم "بن"، مدفوعاً بالتعليقات الشنيعة التي تم نشرها عبر الإنترنت والتي تشكك في الإبادة الجماعية لما يقدر بنحو ستة ملايين يهودي.

أعتقد أن هناك ارتفاعا كبيرا في معاداة السامية عبر الإنترنت، وبالطبع بعد ذلك في الحياة الواقعية”، قال لبينيتا ليفين، بينما كان يعرض عبارة “Jew Jitsu” على قميصه. "لقد رأيت ذلك كثيرًا، وأكثر فأكثر، خاصة عب رمنصات تعيد الصدى مثل تويتر".

كانت المنشورات التي واجهها ليفي من قبل المعادي للسامية “مزعجة حقًا”، بما في ذلك ادعاءات “التفوق الجسدي بسبب كونه أبيضًا”، والتي رد عليها ليفي بالسخرية منه. قبل ليفي التحدي، الأمر الذي "أدى إلى نتائج عكسية" بالنسبة للمتعصب.

وقال كمقاتل محترف: "ليس لدي عادة حل النزاعات أو أي شيء باستخدام العنف الجسدي". "هذا هو عكس الفنون القتالية وطريقة الفنون القتالية تمامًا. ومع ذلك، فقد تحداني رجل "جاء إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة بي، دون ان يولي الاحترام لي أو لثقافتي وتراثي، والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "أنا لا أبحث أبدًا عن قتال، لكنني لن أتراجع أبدًا عن قتال، خاصة عندما يتعلق الأمر بهذه المخاطر".

قال: "إن هزيمتي إياه لا تعني أنني على حق وأنه على خطأ. الأمر يتعلق أكثر بمبدأ الدفاع عن نفسك، والدفاع عن شعبك"، على الرغم من "أنه مخطئ في نهاية المطاف" حتى لو أنه فاز في المعركة.

AFP / Angela Weiss كيني ويست - مغني الراب الامريكي، زوج كيم كردشيان المرشح للرئاسة الامريكية

ذهب ليفي لملاقاة غريمه معادي السامية "ليلقنه درسا". بعد ضربه، تراجع بن عن تعليقاته البغيضة، بينما أظهر ليفي رشاقته من خلال الوقوف مع خصمه بعد القتال.

قال مقاتل UFC إنه يحاول تمثيل نفسه وشعبه بأفضل ما يستطيع. "أعتقد أنه من المهم تكثيف لعبتنا لتوضيح الأمور، كما تعلمون، أن إسرائيل تعارض الكراهية، وتحارب معاداة السامية، والأهم من ذلك، أن نكون فخورين بتراثنا، وأن نكون فخورين بأنفسنا وعدم الاختباء، وعدم "الشعور بالخجل. عدم السماح لأي شخص أن يملأنا بأي طريقة سلبية حول كوننا يهودا".

واجه ليفي تعبيرات علنية أخرى عن معاداة السامية، بما في ذلك انتقاد كانييه ويست في ديسمبر الماضي عندما قال مغني الراب إنه سيطلق "Defcon 3" على اليهود. وقال ويست أيضًا إن هناك أشياء "أحبها" في هتلر.

وعن شعار قميصه قال: "لقد وضعت "اليهودي" في الجوجيتسو، وهذا هو أسلوبي في القتال". وأضاف أنه "ليس شخصًا عنيفًا، ولكنه مستعد دائمًا للدفاع عما هو صواب".

يستعد ليفي للمعركة القادمة في 16 أيلول/سبتمبر في T-Mobile Arena، حيث "يتطلع إلى إظهار بعض الجيتسو اليهودي الحقيقي في القفص".