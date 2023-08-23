الذهبيّة الثانية تواليا: المغربيّ سفيان البقالي بطلا للعالم في مسافة 3000 متر حواجز

وواجه البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي (27 سنة) منافسة شرسة مع الإثيوبي لاميشا جيرما، صاحب الرقم القياسي العالمي للسباق، إذ تعتبر هذه المواجهة الأولى بينهم

أحرز البطل الأولمبي المغربي، سفيان البقالي، للمرة الثانية على التوالي، ذهبية سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى مساء أمس الثلاثاء في بوادبست.

وقطع البقالي مسافة السباق في ظرف ثماني دقائق ثلاث ثوان وثلاثة وخمسين جزءا من الثانية، فيما حل الإثيوبي لاميشا غيرما في المركز الثاني محرزا الميدالية الفضية، وجاء الكيني أبراهام كيبيووت ثالثا ليتوج بالميدالية البرونزية.

وواجه البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي (27 سنة) منافسة شرسة مع الإثيوبي لاميشا جيرما، صاحب الرقم القياسي العالمي للسباق، إذ تعتبر هذه المواجهة الأولى بينهما.

وكان سفيان البقالي قد احتكر المنافسة على سباق 3000 متر موانع منذ سبتمبر/أيلول 2021، بإنهاء سيطرة العدائين الكينيين على السباق.