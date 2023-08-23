نادي بايرن ميونيخ يضم حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر لقناة N12: "لا يبدو أن هناك أي عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وسيتم النقل"، ولن يتبقى سوى تفاصيل صغيرة.

توصل نادي مكابي تل أبيب، ونادي بايرن ميونيخ، إلى اتفاق بشأن نقل حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس إلى ألمانيا، حيث سيغادر الأخير إلى العملاق البافاري مقابل 5 ملايين يورو، باستثناء المكافآت، وسيوقع عقدًا حتى عام 2027. وسيحصل مكابي على 20 في المائة من إعادة بيع اللاعب المحتملة من قبل بايرن.

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر لقناة N12: "لا يبدو أن هناك أي عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وسيتم النقل"، ولن يتبقى سوى تفاصيل صغيرة يجب تسويتها قبل توقيع العقد.

و بحسب المصادر نفسها، من المقرر أن يجتاز دانييل بيرتس الفحص الطبي في ميونيخ نهاية الأسبوع.

وحظي حارس المرمى الإسرائيلي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بعد موسم رائع في مكابي تل أبيب، حيث خاض 25 مباراة دون أن تهتز شباكه أي هدف وتألق يورو إسبوارز مع المنتخب الإسرائيلي.

وكان الهولنديون من فينورد روتردام أو الألمان من يونيون برلين مهتمين به بشكل خاص. وكان اسمه قد تم تداوله أيضًا في صفوف أولمبيك مرسيليا في يوليو/تمّوز الماضي، قبل أن يختار نادي مرسيليا خيارًا آخر.

https://twitter.com/i/web/status/1694198073751122356 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وسيتنافس دانييل بيريتس (22 عاما) على المركز الأول في حراسة المرمى، في مواجهة سفين أولريش (35 عاما)، قبل عودة مانويل نوير (37 عاما). وأقنعه المدرب البافاري، توماس توخيل، بالانضمام إلى صفوف بايرن، مؤكدا له أنه ستتاح له الفرص، خاصة في مباريات الكأس.

وكان قد فاجأ تقرير الصحفي الإيطالي لوكا باندوني عن ترشيح دانييل بيريتس لبايرن ميونيخ الكثيرين، والآن يفيد بأن البطل الألماني قرر بذل قصارى جهده لحارس مرمى مكابي تل أبيب، حيث قدم 4.5 مليون يورو له مقابل ذلك.