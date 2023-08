نادي بايرن ميونيخ يضم حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس

توصل نادي مكابي تل أبيب، ونادي بايرن ميونيخ، إلى اتفاق بشأن نقل حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس إلى ألمانيا، حيث سيغادر الأخير إلى العملاق البافاري مقابل 5 ملايين يورو، باستثناء المكافآت، وسيوقع عقدًا حتى عام 2027. وسيحصل مكابي على 20 في المائة من إعادة بيع اللاعب المحتملة من قبل بايرن.

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر لقناة N12: "لا يبدو أن هناك أي عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وسيتم النقل"، ولن يتبقى سوى تفاصيل صغيرة يجب تسويتها قبل توقيع العقد.

و بحسب المصادر نفسها، من المقرر أن يجتاز دانييل بيرتس الفحص الطبي في ميونيخ نهاية الأسبوع.

وحظي حارس المرمى الإسرائيلي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بعد موسم رائع في مكابي تل أبيب، حيث خاض 25 مباراة دون أن تهتز شباكه أي هدف وتألق يورو إسبوارز مع المنتخب الإسرائيلي.

وكان الهولنديون من فينورد روتردام أو الألمان من يونيون برلين مهتمين به بشكل خاص. وكان اسمه قد تم تداوله أيضًا في صفوف أولمبيك مرسيليا في يوليو/تمّوز الماضي، قبل أن يختار نادي مرسيليا خيارًا آخر.