مالكو مانشستر يونايتد يوافقون على بيع النادي للقطريين لقاء 6 مليارات جنيه إسترليني

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني حصل على الموافقة النهائية لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

