مالكو مانشستر يونايتد يوافقون على بيع النادي للقطريين لقاء 6 مليارات جنيه إسترليني

رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يحصل على الموافقة النهائية لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني حصل على الموافقة النهائية لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وذكرت الصحيفة أن عائلة "غليزر" الأمريكية المالكة للنادي الإنجليزي، وافقت أخيراً على عرض المستثمر القطري إتمام الصفقة مقابل 6 مليارات جنيه إسترليني.

وحددت الصحيفة موعد الإعلان عن الصفقة، مبينة أنه من المقرر أن يستحوذ الشيخ جاسم على النادي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأكدت أن رجل الأعمال القطري تفوق على الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف الذي كان على استعداد للسماح لعائلة غليزر بالاحتفاظ بحصة في اليونايتد. واختتمت: "العائلة الأمريكية سوف تحقق أرباحاً ضخمة بعد أن أثقلوا النادي بديون ضخمة عندما أكملوا عملية استحواذهم بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني في عام 2005".

يذكر أن بيع مانشستر يونايتد تسبب بإقامة تحالفات ضخمة للثروة والبنوك الأمريكية ضد بعضها في معركة لامتلاك أحد الأصول الرياضية الأكثر شهرة في العالم.