"بشكل غير متوقع"، وفاة نجم المصارعة براي وايت

توفي نجم المصارعة وبطل "WWE"، براي وايت، في وقت مبكر من صباح الجمعة، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد أن أمضى عدة أشهر بعيدا عن الحلبة.

تم الإعلان عن وفاة المصارع الشهير، الذي يعتبر واحدا من أكثر العقول إبداعا في مصارعة المحترفين، من قبل المصارع الأميركي "تريبل إتش".

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حالة من الصدمة يعيشها جمهور المصارعة بعد تلقيهم خبر وفاة نجم WWE واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، وهو ابن أسطورة المصارعة مايك روتوندا.

وأكدت WWE أيضًا وفاة براي في بيان منفصل، قائلة أن المنظمة "حزينة" لوفاته و"تقدم تعازيها لعائلة روتوندا وأصدقائه ومعجبيه".

بحسب التقارير، كان يعاني من مشكلة صحية خطيرة لم يتم الكشف عنها وهي من أبعدته عن الحلبة والظهور الإعلامي، إلا أن هذه الوفاة المفاجئة كانت بالفعل صادمة.

Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP نيويورك، نيويورك - 29 مارس: نجوم WWE إريك روان وبراي وايت