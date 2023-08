توفي نجم المصارعة وبطل "WWE"، براي وايت، في وقت مبكر من صباح الجمعة، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد أن أمضى عدة أشهر بعيدا عن الحلبة.

تم الإعلان عن وفاة المصارع الشهير، الذي يعتبر واحدا من أكثر العقول إبداعا في مصارعة المحترفين، من قبل المصارع الأميركي "تريبل إتش".