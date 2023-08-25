بعد فضيحة القبلة: الحكومة الإسبانية تبدأ إجراءات إيقاف رئيس الاتحاد لكرة القدم

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي، وإنه ضحية لعملية "اغتيال اجتماعي"وأضاف "لن أستقيل، لن أستقيل"

رفض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الاستقالة من منصبه، اليوم الجمعة، في خضم فضيحة تقبيل اللاعبية جيني إيرموسو في الفم دون رغبتها خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات، وأثارت الواقعة غضبا شديدا داخل وخارج إسبانيا وتعرض روبياليس لهجوم من وزراء ولاعبين ومدربين وسط مطالبات باستقالته، وأجبر الاتحاد الإسباني على عقد جلسة طارئة، اليوم الجمعة، حيث قال روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي، وإنه ضحية لعملية "اغتيال اجتماعي"وأضاف "لن أستقيل، لن أستقيل" ردا على الهجوم بعد تقبيل إيرموسو أثناء تسليم الميداليات الذهبية للاعبات إسبانيا عقب الفوز 1-0 على إنجلترا في النهائي في سيدني، الأحد المنصرم.

وقالت إيرموسو في بيان إن مثل هذه التصرفات «لا يجب أن تمر دون عقاب» بينما لم يخفف اعتذار روبياليس في فيديو يوم الاثنين الماضي حجم الضجة، وبدأ الاتحاد الدولي (الفيفا) إجراءات انضباطية ضده.

وطلب روبياليس، وهو أب لثلاث بنات، منذ بداية حديثه، "العفو للملكة" ليتيسيا على لفتته على شرفة ملعب سيدني، عندما أمسك بأعضائه التناسلية، بينما كان عمره أقل من مترين. من الملكة والإنفانتا صوفيا.

"ما رأيناه اليوم في جمعية الاتحاد غير مقبول (...). لقد انتهى مع الإفلات من العقاب على الأفعال الرجولية. روبياليس لا يمكنه البقاء في منصبه"، ردت السيدة دياز على موقع "إكس"، تويتر سابقًا، مطالبة "بشكل عاجل" الإجراء" من الحكومة. وكانت رسالة الساعات القليلة الماضية واضحة: إذا لم يتحرك الاتحاد، فإن الحكومة ستتحرك. وقد بدأ الجهاز التنفيذي لرئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز، الذي مجال مناورته محدود في هذه الحالة، بالفعل إجراء إداري من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف روبياليس في الأيام المقبلة.