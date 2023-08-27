العداء الإسرائيلي مارو تيفيري يحصل على الميدالية الفضية التاريخية في بطولة العالم لألعاب القوى

لقد اصطدم بالأرض أثناء شرب كوب من الماء قرب نهاية السباق، مما جعله يبدو وكأنه لن يتمكن من الاستمرار، لكنه تعافى وبعد نصف ساعة فقط توج بطلاً في المركز الثاني

دخل العداء الإسرائيلي مارو تيفيري التاريخ في إسرائيل، الأحد، بفوزه بأول ميدالية لبلاده في سباق الماراثون للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى، والخامسة من المسابقة إجمالا.

احتل الأوغندي فيكتور كيبلانجات المركز الأول في بطولة بودابست، المجر، حيث فاز بزمن إجمالي قدره 2:08:53، أي حوالي 17 ثانية بعد تيفيري، الذي كان هو نفسه متقدمًا بـ 7 ثوانٍ فقط على صاحب الميدالية البرونزية.

انطلق الماراثون عند الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي، وسط ظروف ممتازة. أصبح الطقس أكثر دفئا في وقت لاحق، ولكن لا يبدو أن ذلك يزعج تيفيري البالغ من العمر 29 عاما، الذي تفوق على الإثيوبي ليول جيبريسيلاسي في الأمتار الأخيرة من السباق. وكان بطل المركز الأول، كيبلانجاتوينر، قد دخل المنافسة كبطل من ماراثون ألعاب الكومنولث العام الماضي.

انطلق الماراثون عند الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي، وسط ظروف ممتازة. أصبح الطقس أكثر دفئا في وقت لاحق، ولكن لا يبدو أن ذلك يزعج تيفيري البالغ من العمر 29 عاما، فقد تفوق على الإثيوبي ليول جيبريسيلاسي في الأمتار الأخيرة من السباق. وكان بطل المركز الأول، كيبلانجاتوينر، قد دخل المنافسة كبطل من ماراثون ألعاب الكومنولث العام الماضي.

(AP Photo/Denes Erdos) الإسرائيلي مارو تيفيري بعد حصوله على المركز الثاني في سباق الماراثون للرجال خلال بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست، المجر.

وارتقى تيفيري في المراكز مع مرور الوقت، حيث حقق بشكل مفاجئ المركز 13 في أولمبياد طوكيو 2020، والمركز 11 العام الماضي في الولايات المتحدة، تلاه ميدالية فضية مذهلة أخرى في بطولة أوروبا لألعاب القوى في ألمانيا. ولم يشارك قبل أربع سنوات في بطولة العالم الأخيرة لألعاب القوى بسبب المرض.

وتمسك بالمجموعة الرائدة طوال السباق، على الرغم من أنه كان في المركز 28 بعد أول 30 دقيقة، وتقدم ببطء إلى المركز 26 بعد ساعة. لقد اصطدم بالأرض أثناء شرب كوب من الماء قرب نهاية السباق، مما جعله يبدو وكأنه لن يتمكن من الاستمرار، لكنه تعافى وبعد نصف ساعة فقط توج بطلاً للمركز الثاني.

AP Photo/Matthias Schrader الإسرائيلية لوناه شمتاي سالبيتر تحتفل بعد فوزها بالميدالية البرونزية في سباق 10000 متر للسيدات خلال منافسات ألعاب القوى في الملعب الأولمبي ضمن بطولة أوروبا في ميونيخ بألمانيا.

الميدالية التي فاز بها تيفيري هي الخامسة فقط في تاريخ الرياضة الإسرائيلية في بطولة العالم لألعاب القوى. فقد فاز لاعب القفز بالزانة ألكسندر أفربوخ بالميدالية البرونزية في عام 1999، والفضية بعد ذلك بعامين. فازت لاعبة الوثب الثلاثي هانا كنيازيفا-مينينكو بميدالية فضية في عام 2015. وفازت عداءة الماراثون للسيدات لونا تشيمتاي سالبيتر بميدالية فضية العام الماضي.