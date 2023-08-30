البرازيلي رونالدينو سيصل إسرائيل للمشاركة بمباريات أساطير برشلونة مع مكابي تل أبيب ومكابي حيفا

هذه المباريات ستجري الأسبوع القادم في ملعبي بلومفيلد وسامي عوفير

يصل اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو الأسبوع الماضي إلى إسرائيل للانضمام لفريق أساطير برشلونة، والذي سيلتقي مع أساطير مكابي تل أبيب وأساطير مكابي حيفا في ملعبي بلومفيلد (تل أبيب) وسامي عوفير (حيفا).

اللاعب الكبير زار إسرائيل في الماضي عدة مرات في إطار مباريات أساطير برشلونة وأساطير ريال مدريد ولعبة ملوك الدريبل، ستقام المبارتين في الخامس والسابع من أيلول/سبتمبر من الأسبوع القادم.

بدأ رونالدينو مسيرته الكروية في فريق جريميو البرازيلي، ومن هناك انتقل إلى باريس سان جيرمان، ثم واصل اللعب في برشلونة وميلان وعاد إلى البرازيل. وخلال مسيرته، فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع فريق برشلونة، وكأس العالم 2002 وكوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي. بالإضافة إلى ذلك، فاز بجائزة الكرة الذهبية مرة واحدة ولقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم مرتين.