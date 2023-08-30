تعليق النشاط الرياضي لربّاع إيراني بعد مصافحة رياضي إسرائيلي

أن "اتحاد رفع الأثقال يمنع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد، ويقيل رئيس الوفد للمسابقة حميد صالحينيا"

علقت السلطات الإيرانية نشاط لاعب رفع الأثقال الإيراني مصطفى رجائي بعد مصافحته منافسه الإسرائيلي في بطولة الماسترز العالمية لرفع الأثقال فيليتشكا 2023 في بولندا، والتي اختتمت يوم الأحد.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "اتحاد رفع الأثقال يمنع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد، ويقيل رئيس الوفد للمسابقة حميد صالحينيا".

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وصافح رجائي يوم السبت لاعب رفع الأثقال الإسرائيلي ماكسيم سفيريسكي بعد اعتلائهما منصة التتويج معا. وذكرت الوكالة أن الرياضي "تجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية" في حين تم إرسال الوفد الإيراني "بدعم من الاتحاد".

ولا تعترف إيران بإسرائيل وتحظر أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين. وفي عام 2021، حث آية الله علي خامنئي الرياضيين في بلاده على "عدم مصافحة ممثلين عن النظام الإجرامي الإسرائيلي للحصول على ميدالية".

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يتجنب معظم الرياضيين الإيرانيين مقابلة المنافسين الإسرائيليين من خلال استبعاد أنفسهم عمدًا أو ادعاء المرض.

وفي عام 2019، تخلى لاعب الشطرنج الإيراني علي رضا فيروزجا عن جنسيته ولجأ إلى فرنسا بعد أن منعه الاتحاد من اللعب في بطولة العالم خوفا من مواجهة لاعب إسرائيلي هناك.

في نفس العام، فر لاعب الجودو سعيد مولاي من إيران إلى ألمانيا بعد أن أُمر بخسارة المعارك لتجنب التنافس مع الإسرائيلي ساغي موكي، الذي أصبح صديقه منذ ذلك الحين.