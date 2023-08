تعليق النشاط الرياضي لربّاع إيراني بعد مصافحة رياضي إسرائيلي

علقت السلطات الإيرانية نشاط لاعب رفع الأثقال الإيراني مصطفى رجائي بعد مصافحته منافسه الإسرائيلي في بطولة الماسترز العالمية لرفع الأثقال فيليتشكا 2023 في بولندا، والتي اختتمت يوم الأحد.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "اتحاد رفع الأثقال يمنع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد، ويقيل رئيس الوفد للمسابقة حميد صالحينيا".