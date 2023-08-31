نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات نارية تنتظر الأندية في دور المجموعات

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023\24:بايرن ميونخ يصارع مانشستر يونايتد فى المجموعة الأولى

احتضنت مدينة موناكو الفرنسية اليوم الخميس، قرعة نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي النسخة الأخيرة التي تقام فيها البطولة القارية بهذا النظام.

FRANCK FIFE / AFP مانشستر سيتي بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أنتر ميلان

ومن النسخة القادمة سترفع عدد الفرق المشاركة في النظام الجديد إلى 36 فريقا بدلا من 32، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على أرضه، و4 خارج أرضه بنظام الدوري.

وتتأهل الفرق الثمانية، التي ستحصد أعلى نقاط في مرحلة الدوري، مباشرة إلى دور الـ 16، بينما ستلعب الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 مباراتي ذهاب وإياب بحيث تتأهل منها 8 فرق إلى دور الـ 16 كذلك.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولي: بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، جالطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، أرسنال الإنجليزي، ايندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، سالزبروج النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتليتكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يانج بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار الأوكراني، رويال البلجيكي.

بينما تأتي مواعيد دورى أبطال أوروبا حتى النهائي كالتالي:

-دور المجموعات - من 19-20 سبتمبر إلى 12-13 ديسمبر 2023، كالتالي:

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023

-دور الـ 16: 13-14 و20-21 فبراير إلى 5-6 و12-13 مارس 2024

-ربع النهائي: 9-10 أبريل إلى 16-17 أبريل 2024

-نصف النهائي: 30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024

-النهائي: 1 يونيو 2024

وينتظر أن يقام النهائي على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 والثامنة عبر التاريخ، 3 منها في حقبة دوري الأبطال.