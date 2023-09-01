الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن المونديال بقيادة ليونيل ميسي

يلعب منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور فجر يوم 8 سبتمبر، على أن يحل ضيفًا على بوليفيا، في الثاني عشر من نفس الشهر، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال

يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، من خلال مواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026 بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، حسب التشكيلة التي أعلنها الاتحاد، الخميس.

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وكشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة بلاده لمواجهة الإكوادور وبوليفيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور فجر يوم 8 سبتمبر، على أن يحل ضيفًا على بوليفيا، في الثاني عشر من نفس الشهر، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويدخل منتخب الأرجنتين التصفيات، أملًا في بداية جيدة في بداية مشواره للدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم، بعد التتويج بنسخة 2022 في قطر.