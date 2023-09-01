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الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن المونديال بقيادة ليونيل ميسي

i24NEWS

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المهاجم الأرجنتيني رقم 10 ليونيل ميسي يشير بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية خلال حفل كأس العالم قطر 2022 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.
Odd ANDERSEN / AFPالمهاجم الأرجنتيني رقم 10 ليونيل ميسي يشير بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية خلال حفل كأس العالم قطر 2022 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.

يلعب منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور فجر يوم 8 سبتمبر، على أن يحل ضيفًا على بوليفيا، في الثاني عشر من نفس الشهر، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال

يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، من خلال مواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026 بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، حسب التشكيلة التي أعلنها الاتحاد، الخميس.

https://twitter.com/i/web/status/1697254193025999133

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وكشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة بلاده لمواجهة الإكوادور وبوليفيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور فجر يوم 8 سبتمبر، على أن يحل ضيفًا على بوليفيا، في الثاني عشر من نفس الشهر، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويدخل منتخب الأرجنتين التصفيات، أملًا في بداية جيدة في بداية مشواره للدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم، بعد التتويج بنسخة 2022 في قطر.

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