الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن المونديال بقيادة ليونيل ميسي

يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، من خلال مواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026 بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، حسب التشكيلة التي أعلنها الاتحاد، الخميس.

