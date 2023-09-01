السعوديون يواصلون مغازلة صلاح، كلوب: "أموالهم تسبب مشاكل"

الفريق السعودي لدفع 200 مليون يورو لنجم ليفربول والمدرب قلق: "الفوارق في مبالغ العقود والصفقات ضخمة"

فى الوقت الذى يسعى فيه نادى اتحاد جدة السعودى بقوة نحو ضم النجم المصرى محمد صلاح، يجد نادى ليفربول الإنجليزى معضلة كبيرة خلال البحث عن بديل مناسب له، نظرا للإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها الفرعون المصرى.

Peter Byrne/PA via AP محمد صلاح لاعب ليفربول يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، ليفربول، إنجلترا، الأحد، 3 تشرين اول، 2021

ستغلق الليلة الجمعة، في إنجلترا الليلة فترة الانتقالات، ولا تتوقف الشائعات حول احتمال انتقال محمد صلاح إلى السعودية.

وآخر الأنباء الواردة من إنجلترا أن المتوقع أن يرفع الاتحاد عرضه من 150 مليون يورو إلى 200 مليون يورو في آخر أيام سوق الانتقالات، من أجل إقناع الريدز بالموافقة على العرض.

AP / Manu Fernandez 2019 © مدرب ليفربول يورجن كلوب توجيهات للاعبيه خلال مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على موقف النجم المصري محمد صلاح، من الإنتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي، في آخر أيام الميركاتو.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا: "الموقف لا يزال كما هو تمامًا، هذا هو الحال، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، لا يوجد عرض على حد علمي، لكن هذا لا يعني الكثير لأكون صادقًا".

وأضاف كلوب متحدثًا عن الدوري السعودي: "لا أعرف إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو، لكن أعتقد أن الأسبوعين المقبلين سيظهران مدى التحدي الذي يواجهنا، لأنه لم يعد بإمكان أحد الرد (في حالة رحيل لاعبين)".

وشدد المدرب الألماني: "علينا حماية كرة القدم، أنا أحب جميع اللاعبين الذين ذهبوا إلى السعودية، نحن بحاجة إلى ضمان بقاء الدوريات الأوروبية قوية كما هي". وأردف مدرب ليفربول: "ربما يمكننا تغيير بعض القواعد أو القوانين قليلا؟ نحن جميعا متفاجئون من نشاط المملكة العربية السعودية، إنه شعور بالتهديد أكثر من عدمه".

وأصر كلوب: "الفارق بين العقود هنا والعقود هناك كبير جدًا، إنهم يسببون المشاكل بنسبة 100%".

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ويمتد عقده الحالي مع الريدز حتى 2025.

وخاض محمد صلاح 3 مباريات مع ليفربول باالدوري الإنجليزي فى الموسم الحالي، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.