إعفاء محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا، واتحاد جدّة يواصل إغراء ليفربول بعرض جديد

جاء القرار لإراحة نجم ليفربول في مواجهة إثيوبيا على أن يشارك صلاح في اللقاء الودي ضد تونس بعدها بأربعة أيام

قرر المنتخب المصري إعفاء نجمه محمد صلاح من خوض المباراة الختامية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بمواجهة إثيوبيا.

AP Photo/Rui Vieira احتفل محمد صلاح بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول ونوريتش سيتي وعلى ملعب أنفيلد في ليفربول بإنجلترا، يوم السبت 19 فبراير 2022.

قرار الاتحاد المصري جاء لإراحة نجم ليفربول في مواجهة إثيوبيا على أن يشارك صلاح في اللقاء الودي ضد تونس بعدها بأربعة أيام. يذكر أن صلاح كان من ضمن لائحة المنتخب الذي كان المدرب البرتغالي روي فيتوريا أعلنها منذ أيام.

كشفت تقارير صحفية عن آخر مستجدات مفاوضات اتحاد جدة للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعدما تقدم النادى السعودي بعرض تلو الآخر للتعاقد مع الفرعون مع رفض مسئولى الريدز.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، إنه بعد أسابيع من التكهنات، قرر نادي اتحاد جدة في اليوم الأخير من الانتقالات الدخول رسميًا فى مفاوضات مع ليفربول، عن طريق مكالمة هاتفية جمعت مسئولي الاتحاد برئيس نادي ليفربول مايك جوردن، لكن النادي الإنجليزي رفض عرض الاتحاد بقيمة 100 مليون إسترليني، وكذلك الـ150 مليونا مؤخرًا.

الصحيفة أشارت أيضًا فى تقريرها إلى أنه كان هناك اجتماع بين مسئولي اتحاد جدة ووكيل محمد صلاح رامي عباس، وتقدموا بعرض يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني كراتب فقط لـ محمد صلاح.

وأضافت أنه من المحتمل أن يتم اختبار ليفربول ومحمد صلاح بشأن تمسكهما ببعضهما، خلال الأيام القادمة، قبل إغلاق سوق الانتقالات فى السعودية 7 سبتمبر، حسبما أكد التقرير.