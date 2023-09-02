العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع بمدينة شيامن الصينية
البقالي قاهر كينيا وإثيوبيا يفوز بسباق 3000 متر موانع بملتقى شيامين
فاز العداء المغربي العالمي والأولمبي سفيان البقالي، السبت، بسباق 3000 متر موانع في ملتقى شيامين بالصين، ضمن الجولة 12 من الدوري الماسي لألعاب القوى، بعد أن احتل الصدارة بسهولة كبيرة.
وكان البقالي قد نجح في الحفاظ على لقبه في سباق 3000 متر موانع، ضمن الدورة الـ19 لبطولة العالم لألعاب القوى، التي احتضنها مدينة بودابست المجرية شهر غشت الماضي، متفوقًا على أبرز خصومه ومن بينهم الإثيوبي لاميشا جيرما.
وكان البطل المغربي سفيان البقالي، قد أكد خلال اللقاء الإعلامي التقديمي لملتقى شيامين قبل هذا السباق أنه يرغب في الحصول على توقيت جيد، وذلك لمواصلة تحقيق الأرقام الكبيرة في هذا التخصص.
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وأكد بطل العالم والبطل الأولمبي أنه أتى إلى شيامين بالصين بمعنويات عالية ولياقة جيدة، مبرزاً أنه يفضل أن يكون السباق سريعاً لكي يحصل على توقيت جيد، بأقل من 8 دقائق.