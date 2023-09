فاز العداء المغربي العالمي والأولمبي سفيان البقالي، السبت، بسباق 3000 متر موانع في ملتقى شيامين بالصين، ضمن الجولة 12 من الدوري الماسي لألعاب القوى، بعد أن احتل الصدارة بسهولة كبيرة.

وكان البقالي قد نجح في الحفاظ على لقبه في سباق 3000 متر موانع، ضمن الدورة الـ19 لبطولة العالم لألعاب القوى، التي احتضنها مدينة بودابست المجرية شهر غشت الماضي، متفوقًا على أبرز خصومه ومن بينهم الإثيوبي لاميشا جيرما.

وكان البطل المغربي سفيان البقالي، قد أكد خلال اللقاء الإعلامي التقديمي لملتقى شيامين قبل هذا السباق أنه يرغب في الحصول على توقيت جيد، وذلك لمواصلة تحقيق الأرقام الكبيرة في هذا التخصص.