البقالي قاهر كينيا وإثيوبيا يفوز بسباق 3000 متر موانع بملتقى شيامين

فاز العداء المغربي العالمي والأولمبي سفيان البقالي، السبت، بسباق 3000 متر موانع في ملتقى شيامين بالصين، ضمن الجولة 12 من الدوري الماسي لألعاب القوى، بعد أن احتل الصدارة بسهولة كبيرة.

(AP Photo/Francisco Seco) احتفل المغربي سفيان البقالي بعد فوزه في نهائي سباق حواجز 3000 متر رجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ، الاثنين 2 أغسطس 2021 ، في طوكيو.

وكان البقالي قد نجح في الحفاظ على لقبه في سباق 3000 متر موانع، ضمن الدورة الـ19 لبطولة العالم لألعاب القوى، التي احتضنها مدينة بودابست المجرية شهر غشت الماضي، متفوقًا على أبرز خصومه ومن بينهم الإثيوبي لاميشا جيرما.

وكان البطل المغربي سفيان البقالي، قد أكد خلال اللقاء الإعلامي التقديمي لملتقى شيامين قبل هذا السباق أنه يرغب في الحصول على توقيت جيد، وذلك لمواصلة تحقيق الأرقام الكبيرة في هذا التخصص.

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وأكد بطل العالم والبطل الأولمبي أنه أتى إلى شيامين بالصين بمعنويات عالية ولياقة جيدة، مبرزاً أنه يفضل أن يكون السباق سريعاً لكي يحصل على توقيت جيد، بأقل من 8 دقائق.