تقرير: سيرجيو راموس يتراجع عن عرض الاتحاد السعودي ويوقع مع اشبيليه

وقع هذا في اللحظات الأخيرة وكان على وشك التوقيع مع الفريق السعودي حيث استجاب لاتصال اشبيلية

أفادت صحيفة "دي ماركا" الإسبانية ان اللاعب سيرجيو راموس قد يعود إلى اشبيلية، وذكرت أن راموس أوقف جميع العروض التي كانت لديه في محاولة للتوقيع مع فريق مسقط رأسه.بحسب الصحيفة فإن لاعب الدفاع حاليا لا ينتمي لأي ناد بعد عامين من اللعب في باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة فإنه رغم أن كل شيء جاهز لإنضمامه لفريق الاتحاد السعودي بعقد لمدة عامين، الا إن اتصال النادي الأندلسي أوقف كل شيئ.

حاليا سيرخيو أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلمه بالعودة الى ملعب سانشير بيزخوان، حيث حظي دائما باستقبال عدائي كلاعب في ريال مدريد.

هذه الخطوة وفقا التقرير، على وشك الانتهاء وتجري الأطراف مباحثات لاغلاقها في أقرب وقت ممكن. فعندما كان كل شيء يقود قلب الدفاع الى كرة القدم السعودية، استجاب راموس الى اتصال اشبيلية واتخذ الخطوات اللازمة للم الشمل.

وذكر التقرير أن راموس (37 عاما) لم يكن يبحث عن المال وكان حلمة الأكبر قبل نهاية مسيرته الكروية العودة الى المنزل واللعب في اشبيلية مرة، وهو يعيش حاليا هناك، وهذا الوضع يناسبه جدا، ومن الملفت أن اشبيلية نفت طيلة الصيف هذا الاحتمال.