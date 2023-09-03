أول بعثة إسرائيلية في رياضة رفع الأثقال تشارك في بطولة بالسعودية

بعثة إسرائيلية برياضة رفع الأثقال تشارك في بطولة العالم في العاصمة السعودية الرياض

تشارك لأول مرة بعثة إسرائيلية مكونة من أربعة رباعين في بطولة العالم لرفع الأثقال للكيار 2023 والمنعقدة من 3 ايلول/سبتمبر حتى 17 ايلول/سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض ، وذلك بهدف الحصول على التذكرة للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وذكرت هيئة البث الرسمية أنه من بين المتناسفين هناك: دافيد ليتبينوف والذي سيتسابق في فئة 109 كيلوغرام، أرتور موخدردوفوف في فئة 102 كيلوغرام, واللاعبتين فاسيليا جولد ونيكول روبونوفتش عن فئة 71 كيلوغرام.

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ومن المتوقع أن تنطلق البعثة ايضا في شهر كانون أول/ديسمبر القادم في مسابقة أخرى في العاصمة القطرية الدوحة، وهي أيضا لا ترتبط بعلاقات ديبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

عضو البعثة اللاعب دافيد ليتفينوف أعرب عن فرحته خلال حديثه مع "كان" بالمشاركة بالبطولة المنعقدة في الرياض وقال :"لا توجد مخاوف، البعثة ستنطلق مع حراستنا الأمنية الخاصة، وبالطبع يوجد تنسيق مع أجهزة الأمن المحلية".

وقال بافيل كولوسافسكي، الرئيس التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال : "هذا يوم مهم للغاية بالنسبة لنا وسنصنع التاريخ حتى داخل المسابقة نفسها". وقال أيضًا إن "" هذه بطولة عالمية إلزامية للنشاط الأولمبي. وبدون المشاركة في هذه المسابقة، لا يمكن المنافسة في الأولمبياد".

وتعليقا على تنظيم المسابقة في السعودية قال :"إحدى معايير تنظيم مسابقة من هذا القبيل، تحت إشراف اللجنة الاولمبية واتحاد المصارعة العالمي، هي بأنهم يلتزمون بالسماح لكافة المتسابقين من كافة الدول للدخول الى بلدهم وبالطبع التنافس، لذلك لم يكن هنا أي معارضة من جانب السعوديين، انما العكس، هم يتعاونون بشكل كامل معنا ويراسلوننا كل يوم، نحن بالطبع نرسل لهم كافة المعطيات والوثائق المطلوبة حتى نتيح وصول بعثتنا بسلام والخروج بسلام".

وحول مشاركتهم مع رموز إسرائيلية بارزة أجاب :"حاليا لم اتلقى أي إعفاء من ذلك، لذلك من ناحيتي نعم مع علم إسرائيل، أزرق-أبيض تحت اسم إسرائيل، هذا ما يتطلبه الأمر وهذا ما سنقوم به. يوجد لدينا بعثة من تسعة أشخاص بينهم اربعة لاعبين وخمسة مرافقين".