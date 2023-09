أول بعثة إسرائيلية في رياضة رفع الأثقال تشارك في بطولة بالسعودية

تشارك لأول مرة بعثة إسرائيلية مكونة من أربعة رباعين في بطولة العالم لرفع الأثقال للكيار 2023 والمنعقدة من 3 ايلول/سبتمبر حتى 17 ايلول/سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض ، وذلك بهدف الحصول على التذكرة للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وذكرت هيئة البث الرسمية أنه من بين المتناسفين هناك: دافيد ليتبينوف والذي سيتسابق في فئة 109 كيلوغرام، أرتور موخدردوفوف في فئة 102 كيلوغرام, واللاعبتين فاسيليا جولد ونيكول روبونوفتش عن فئة 71 كيلوغرام.

