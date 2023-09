كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بعد تسجليه الهدف رقم الـ850

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه النصر السعودي، صحوته حيث حقق فوزه الثالث على التوالي، عندما تغلب، السبت، على مضيفه الحزم 5-1.

وكان رونالدو من بين مسجلي الأهداف الخمسة، حيث سجل هدفا في الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني. وهذا هو الهدف الـ850 في مسيرة النجم البرتغالي.

وعقب المباراة، قال رونالدو على حسابه الرسمي في إنستغرام: "أداء جيد آخر! نحن نواصل التحسن. 850 هدفا في المسيرة وما يزال العدد يرتفع".