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  • كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بعد تسجليه الهدف رقم الـ850

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بعد تسجليه الهدف رقم الـ850

i24NEWS

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كريستيانو رونالدو
AP Photo/Hussein Malla, fileكريستيانو رونالدو

سجل هدفا في الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني. وهذا هو الهدف الـ850 في مسيرة النجم البرتغالي.

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه النصر السعودي، صحوته حيث حقق فوزه الثالث على التوالي، عندما تغلب، السبت، على مضيفه الحزم 5-1.

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وكان رونالدو من بين مسجلي الأهداف الخمسة، حيث سجل هدفا في الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني. وهذا هو الهدف الـ850 في مسيرة النجم البرتغالي.

وعقب المباراة، قال رونالدو على حسابه الرسمي في إنستغرام: "أداء جيد آخر! نحن نواصل التحسن. 850 هدفا في المسيرة وما يزال العدد يرتفع".

https://twitter.com/i/web/status/1698090316333511035

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كما علّق النصر على أداء لاعبه البرتغالي، بالقول على حسابه الرسمي في "إكس" (تويتر سابقا): "6 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال شهر واحد فقط".

وانفرد رونالدو بصدارة لائحة هدافي الدوري السعودي، برصيد ستة أهداف، وبفارق هدف واحد أمام السنغالي ساديو ماني ومهاجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وبعد أن خسر النصر أول مباراتين له في الدوري هذا الموسم، أصبح وصيف بطل الموسم الماضي، الذي سجل 14 هدفا في آخر ثلاث مباريات، يتأخر الآن بأربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

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