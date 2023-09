النجم البلجيكي يانيك كاراسكو يصل السعودية لاتمام صفقة انتقاله لنادي الشباب

وصل نجم اتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو الى السعودية لإنهاء صفقة انتقاله الى فريق الشباب السعودي والتي من المتوقع أن تبلغ 15 مليون دولار.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .