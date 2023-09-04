النجم البلجيكي يانيك كاراسكو يصل السعودية لاتمام صفقة انتقاله لنادي الشباب

هذه ليست المغامرة الاولى للنجم البلجيكي خارج اوروبا حيث سبق وأن شارك في الدوري الصيني

وصل نجم اتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو الى السعودية لإنهاء صفقة انتقاله الى فريق الشباب السعودي والتي من المتوقع أن تبلغ 15 مليون دولار.

https://twitter.com/i/web/status/1698566810797212132 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعمل لوس روخيبلانكوس على صفقة لنقل كاراسكو إلى الشرق الأوسط حيث أعرب اللاعب الدولي البلجيكي عن رغبته في تأمين تحدٍ جديد بعيدًا عن مدريد.

وكان كاراسكو يتدرب مع أتلتيكو مع تقدم المحادثات لاستكمال عملية النقل، لكن تم استبعاده من تشكيلة الفريق لمواجهة إشبيلية نهاية هذا الأسبوع.

وسيوقع كلاسكو على عقد مع فريق الشباب السعودي لمدة ثلاث سنوات ، في حين سيحصل اتلتيكو مدريد على 15 مليون يورو مقابل اللاعب البلجيكي.

وهذه ليست المغامرة الأولى لكراسكو خارج اوروبا، حيث أن لاعب الجناح لعب في الدوري الصيني ضمن فريق داليان ايفانج، لكنه عاد الى اتلتيكو مدريد مرة أخرى، حيث شارك في 266 مباراة سجل خلالها 47 هدفا، وفاز بالبطولة والدوري الاوربي مع الفريق.