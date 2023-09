كأس العالم للأندية.. مواجهة "محتملة" بين الأهلي المصري واتحاد جدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ووفقا للموقع الرسمي للفيفا، فإن القرعة أسفرت عن مواجهة بين الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

