كأس العالم للأندية.. مواجهة "محتملة" بين الأهلي المصري واتحاد جدة

وسيتأهل الفائز للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية ليواجه بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي سيتم تحديده في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ووفقا للموقع الرسمي للفيفا، فإن القرعة أسفرت عن مواجهة بين الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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وفي الدور الثاني يلتقي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، الفائز من مباراة الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، من أجل حسم البطاقة المؤهلة للدور نصف النهائي للبطولة.

وسيتأهل الفائز للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية ليواجه بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي سيتم تحديده في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

في المقابل يلعب أوراوا الياباني بطل آسيا مع كلوب ليون المكسيكي ممثل أمريكا الشمالية في المواجهة الثانية بالدور الثاني، ويتأهل الفائز من منهما لمواجهة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام منافسات المسابقة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر/ كانون الأول، وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.