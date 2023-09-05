الرياضي الاسرائيلي الذي بسببه طرد الإيراني من اتحاد بلاده: "اتمنى الصفح عنه وان يعود ليحصد الميداليات لبلاده"

اتحاد الاثقال في ايران اصدر قرارا بتوقيف مصطفى رجائي عن اللعب مدى الحياة بسبب المصافحة مع لاعب إسرائيلي

علق الرباع الإسرائيلي مكسيم سبيرسكي الذي صافح الرباع الايراني مصطفى رجائي بعد فوزهما بميداليات بمسابقة دولية خلال لقاء خاص على شاشة i24NEWS على قرار الاتحاد الايراني لرفع الأثقال لايقافه مدى الحياة بسبب هذه المصافحة هو ومدربه وقال إن "ما حدث كان مجرد مصافحة للتعبير عن التهاني والاحترام المتبادل" متمنيا عدول السلطات بايران عن قرار ايقافه وعودته للعب مجددا.

وقال سبيرسكي :"أود أن أوضح أمر واحد بأن الرياضة لا علاقة لها بالسياسة وإن المصافحة بين الرياضيين بغض النظر عن المجال الرياضي، هي تعبير عن احترام متبادل بين إنسان وإنسان ولمنافسك، مصافحتي كانت تعبيرا عن تمنيات وتهاني متبادلة بالنجاح على الميداليات التي فزنا بها،هو فاز بالميدالية الثانية وأنا فزت بالثالثة، مجرد قدمنا التهاني لبعضنا البعض وتصافحنا".

وتابع سبيرسكي: "يؤسفنى ما حدث له بعد عودته لايران ، كان يجب احترامة لجلبه الميدالية والانجاز لشعبه ، أعتقد أنهم نظروا إلى الأمر بشكل غير لائق من الناحية الرياضية، هذا العام جلب لهم العديد من الميداليات وربما كان سيجلب المزيد منها".وأضاف :"يؤلمني أيضا طريقة التعامل مع مدربه، والذي نجح لجلبه الى هذا المستوى الرياضي ،ويمكنه جلب المزيد من الانجازات مع رياضيين آخرين".

وفي رده على الانتقادات له كونه صافحه وهو يعلم أنه ايراني وأن هذا الأمر كان سيسبب له المشاكل قال :"كان بالإمكان أن لا نتصافح ولكن يجب أن ننظر إلى ما حدث قبله ، فهو لم يكن من المفترض أن يتنافس معي، وهم علموا أنني كنت سأشارك بالمنافسة وربما تأملوا بأن لا أصل إلى هذا المستوى، حين قاموا بقياس أوزاننا كنا سويا وأيضا تواجدنا سويا في المؤتمر الذي عرض فيه المتنافسون وخلال توزيع الميداليات تواجدنا سوية وتبادلنا التهاني في نهاية المسابقة ".

والرسالة التي وجهها الى مصطفى رجائي :"أنا أحترمك كرياضي وإنسان وأرجو أن لا تنظر إلى السياسة وأن تستمر بالعيش وفق مبادئك وأن نكون إنسانا مع الجميع وكافة الرياضيين من جميع الدول وأتمنى له أن يعيش بسلام، يؤلمني جدا ما حدث، وأتمنى لالنجاح بالحياة والعودة بسرعة إلى الرياضة وأيضا عودة مدربه للمجال وأن يجلب انجازات رياضية أفضل لبلده".

وهل سيصافح مستقبلا لاعبين ايرانيين قال :" ان قام اللاعب بمصافحتي لم لا أقوم بمصافحته، الأمر إنساني بالنسبة لي، المصافحة بالنسبة لي تعكس الاحترام المتبادل".

واعلن اتحاد رفع الأثقال الايراني أن "اتحاد رفع الأثقال منع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد وإقالة رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا". ووصف رئيس الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال تصرف مصطفى رجائي بأنه "غير مقبول ولا يغتفر".وصور رجائي وهو يصافح اللاعب الإسرائيلي على منصة التتويج في بطولة العالم لرفع الأثقال للأساتذة في بولندا.