المدافع المغربي رومان سايس ينضم رسميا الى الشباب السعودي

ينضم اللاعب الدولي الى النادي السعودي على سبيل الإعارة من منتخب السد القطري

أعلن نادي الشباب السعودي مساء اليوم عن تعاقده مع المدافع المغربي رومان سايس على سبيل الإعارة من صفوف نادي السد القطري.

https://twitter.com/i/web/status/1699139221838008611 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكر النادي في بيان رسمي في موقع الألكتروني :"وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خليف الهويشان رسميًا عقد انضمام اللاعب الدولي المغربي رومان سايس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من نادي السد القطري وتمنت الإدارة الشبابية للاعب التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية".

ونشر النادي في حسابة الرسمي في منصة "اكس" تويتر سابقا فيديو ترحيبي لسايس ومنشور قال فيه :"من أسود الأطلس إلى أسود المملكة رومـان سـايـس شـبـابـي".

وتعاقد سايس مع السد في 24 تموز/يوليو الماضي قادماً من بشيكتاش التركي في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، ويعتبر سايس من الركائز الاساسية في صفوف منتخب بلاده والذي سيخوض التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم إفريقيا مطلع العام الحالي في ساحل العاج.