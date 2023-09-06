اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد يغري نادي الاتحاد السعودي

وأبرز المصدر ذاته أن اهتمام النادي السعودي بالمدافع نايف أكرد يأتي بعد فشل الفريق في التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس

كشفت تقارير إعلامية دولية عن رغبة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعزيز صفوفه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالبلاد، عن طريق التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وبحسب موقع ” Football Insider “ فإن اهتمام نادي الاتحاد بخدمات الدولي المغربي نايف أكرد بعد التألق الذي يحققه مع فريقه الحالي نادي وست هام يونايتد إضافة إلى الإنجاز الكبير الذي طبع به مساره مع “أسود الأطلس” خلال المشاركة الأخيرة بكأس العالم الذي نظم بقطر.

وقال المصدر، ذاته أن "اهتمام النادي السعودي بالمدافع نايف أكرد يأتي بعد فشل الفريق في التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، هذا الأخير الذي تراجع عن الانضمام إلى الفريق السعودي بعدما كان قريبا في وقت سابق وفضّل العودة إلى فريقه السابق إشبيلية الإسباني بصفقة انتقال حر".

بدوره، كشف الصحافي الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، سانتي أونا، عبر صفحته الرسمية بموقع “إكس”، أن اللاعب المغربي نايف أكرد رفض الانضمام إلى نادي الاتحاد.

ويُذكر أن اللاعب المغربي نايف أكرد انضم، في الصيف الماضي، إلى صفوف وست هام يونايتد قادما من فريق رين الفرنسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وتحول إلى أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق حيث سجل خلال 33 مباراة خاضها ثلاثة أهداف.