محرز تزوج من عارضة الأزياء للمرة الثانية وستكون المرة الثالثة العام القادم 2024

أثار زفاف النجم الجزائري لاعب نادي أهلي جدة السعودي رياض محرز للمرة الثانية على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد تفاعل المغردين في منصة "اكس"، ونشرت وارد صورا من الزفاف عبر صفحتها في انستغرام وعلقت :"تزوجي صديقك المفضل... الجزء الأول".

https://twitter.com/i/web/status/1699155683839447505 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأعاد محرز نشر الصور التي شاركتها زوجته عبر في موقعه بمنصة انستغرام دون تعليق، الحفل اقيم في أحد الفنادق العاصمة البريطانية لندن بحضور أصدقاءه .

ولفتت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محرز وتايلور، تزوجا للمرة الثانية بعد الأولى التي كانت على الطريقة الإسلامية في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، كما سيحتفلان بزواجهما للمرة الثالثة عام 2024.

محرز على علاقة عاطفية مع وارد منذ عام 2020 ولديهما طفلة، وارتبط بها بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال ذات الأصول الهندية التي أنجب منها طفلتين.

وانتقل النجم الجزائري من صفوف نادي مانشستر سيتي الانجليزي الى صفوف الأهلي السعودي في هذا الموسم.