الاتحاد الافريقي لكرة القدم يلغي تعاقده مع "بي إن سبورتس" القطرية لـ "انتهاك بنود العقد"

"’كاف’ وجه اتهامات لشبكة القنوات بانتهاك بنود العقد"، كما طالب "استعادة مدفوعات مستحقة تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليون دولار".

أبلغ الاتحاد الافريقي لكرة القدم"كاف"، في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، شبكة قنوات قنوات""بي إن سبورتس"القطرية bein sports الناقل الحصري للمباريات في القارة السمراء، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين عام 2017 وكان سيمتد إلى غاية 2028 والذي بلغت قيمته مليار دولار.

وكان "كاف" قد وقع على عقود مع "بي إن سبورس"، عام 2017 لمدة 12 عامًا مر منها 6 مواسم فقط بمبلغ 415 مليون دولار، وأشارت شبكة"بي بي سي" BBC الإنجليزية إلى أن "’كاف’ وجه اتهامات لشبكة القنوات بانتهاك بنود العقد"، كما طالب "استعادة مدفوعات مستحقة تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليون دولار".

ونقل التقرير الإنجليزي رد قنوات "بي إن سبورتس" التي اعترفت بوجود عدد من الأزمات أثرت على العلاقة بين الطرفين، إلا أنه حال عدم موافقة كاف على العودة لمناقشة الأمر على طاولة واحدة فستقوم برفع دعاوى قضائية، وقال المدير التنفيذي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" يوسف العبيدلي،"نتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع بقوة عن موقفنا القانوني، ويجب أن أوضح أن "بي إن سبورتس" لا تقبل هذا الإنهاء وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه"وأضاف: "لدينا مخاوف كبيرة من أن هذا القرار الكبير المتعلق بالعقد التجاري الأكثر قيمة للكاف ربما تم اتخاذه دون التدقيق اللازم والموافقات المطلوبة بموجب اللوائح الداخلية للكاف".

وكانالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي أن "بطولة الدوري الأفريقي ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول حتى 11 نوفمبر/تشريم الثاني بمشاركة 8 أندية، وأن البطولة تقام بشراكة بين ’كاف’ و’فيفا’، بمشاركة 8 من الفرق الأكثر شهرة ونجاحًا في إفريقيا من الكتل الإقليمية الإفريقية الثلاثة وهي: منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية"