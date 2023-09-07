نجم ليفربول المصري يتلقى عرضا فلكيا للانتقال لاتحاد جدة والقرار قيد ساعات

وضع اتحاد جدة على الطاولة أمام ليفربول إغراء مذهلاً قدره 215 مليون جنيه إسترليني للجناح محمد صلاح الذي سيقرر وجهته قبل إسدال الستار على نافذة الانتقالات

من المتوقع أن تحسم الساعات القليلة القادمة مصير لاعب ليفربول النجم محمد صلاح على ما طشف الصحافي الإيطالي رودي غاليتي المختص في سوق الانتقالات، حيث تجري محاولات اخيرة من قبل اتحاد جدة السعودي لاجتذاب اللاعب.

وكتب غاليتي على منصة أكس: الاجتماع النهائي بين الاتحاد وليفربول بشان صلاح سيعقد الخميس في الصباح" قبل ساعات من إقفال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

https://twitter.com/i/web/status/1699472657266205160 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يفيد موقع القدس العربي، أن اتحاد جدة عرض 233 مليون يورو لصالح ضم صلاح ما يجعل الأخير بحال إتمام الصفقة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم متخطيا البرازيلي نيمار الذي انتقل من باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

قضى المدافع الإنجليزي السابق فترات كمساعد مدرب مع أستون فيلا وليستر سيتي، ولكن من المقرر الآن أن يكون أحدث تعيين إداري للسعودي، بعد ستيفن جيرارد.

وضع الاتحاد على الطاولة أمام ليفربول إغراء مذهلاً قدره 215 مليون جنيه إسترليني للجناح محمد صلاح.

ووفقا لموقع ذا صن الإنجليزي قدم الاتحاد العرض المذهل بعد ساعات فقط من رفض ليفربول مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، وسيتعين على صلاح أن يحدد موقفه خلال الساعات القليلة القادمة، قبل إغلاق نافذة الدوري السعودي للمحترفين.