نجم ليفربول المصري يتلقى عرضا فلكيا للانتقال لاتحاد جدة والقرار قيد ساعات

من المتوقع أن تحسم الساعات القليلة القادمة مصير لاعب ليفربول النجم محمد صلاح على ما طشف الصحافي الإيطالي رودي غاليتي المختص في سوق الانتقالات، حيث تجري محاولات اخيرة من قبل اتحاد جدة السعودي لاجتذاب اللاعب.

وكتب غاليتي على منصة أكس: الاجتماع النهائي بين الاتحاد وليفربول بشان صلاح سيعقد الخميس في الصباح" قبل ساعات من إقفال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.