ديلي ميل: السعوديون فقدوا الأمل في ضم محمد صلاح

أكد التقرير أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول الا في حالة وجود معجزة متأخرة من الجانب السعودي لضم اللاعب بمقابل مالي ضخم

كشفت تقارير بريطانية إن المسؤولين في السعودية فقدوا الأمل في الحصول على خدمات اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف اتحاد جدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الوفد الموجود حالياً في لندن فقد الأمل في الحصول على توقيع محمد صلاح واعتراف العديد منهم بالهزيمة في الملف نتيجة التماسك الذي يظهره ليفربول للإبقاء على اللاعب المصري.

وأكد التقرير أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول الا في حالة وجود معجزة متأخرة من الجانب السعودي لضم اللاعب بمقابل مالي ضخم. شدد التقرير أن نادي الاتحاد لا يزال مستعدًا للقيام بمحاولة جريئة أخيرة للتعاقد مع المصري، لكن المقربين من السعوديين يقولون إنهم فقدوا الأمل.

وطارد السعوديون موقف صلاح طوال الصيف لكنهم تركوه في وقت متأخر من النافذة البريطانية للقيام بلعب جدي للتعاقد معه، وهو ما كان في النهاية على حسابهم.

وتألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بشكل كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشهر الأول من البطولة للموسم الحالي 2023-24 وسط توقعات بزيادة الغلة التهديفية للفرعون في المباريات القادمة. الذي دفع المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب التمسك بخدمات اللاعب بالرغم من العرض التاريخي الذي تلقاه اللاعب من صفوف اتحاد جدة مقابل 215 مليون جنيه إسترليني.

ويعد محمد صلاح الهداف التاريخي لنادي ليفربول خلال المواسم التي لعب فيها للريدز منذ 2017 وحتى الآن ويسعى الى الحفاظ على صدارته لترتيب الهدافين بالإضافة الى سعيه الدائم لتحسين وضعيته بين أفضل اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في تاريخ النادي.