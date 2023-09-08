ميسي يمنح الأرجنتين الفوز على الإكوادور بهدف رائع في تصفيات كأس العالم

قادت ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة، المنتخب الأرجنتيني للفوز على ضيفه الاكوادوري

قادت ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة، المنتخب الأرجنتيني للفوز على ضيفه الاكوادوري بنتيجة 1-0، في الجولة الاولى من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني ليمنح الأرجنتين بطلة العالم الفوز 1-صفر على ضيفتها الإكوادور في مستهل تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الجنوبية الليلة الماضية.

واستحوذت الأرجنتين على الكرة لكنها واجهت مشكلة أمام دفاع ضيفتها. وواصل القائد ميسي مستواه الرائع بعد تألقه مع إنتر ميامي، وسدد ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 77.

وأبلغ ميسي الصحفيين “لعبنا ضد فريق قوي ويملك لاعبين رائعين كما أنه قوي على الجانب البدني. “الكل يريد الفوز على الأرجنتين والآن ستزيد هذه الرغبة لكوننا أبطال العالم. لا يمكننا الراحة وعلينا التحسن عما كنا عليه”.

انطلقت احتفالات راقصي التانغو باللقب الثالث في تاريخ البلاد، بمواجهة منتخبين من خارج خريطة الكرة العالمية هما “بنما وكوراساو”، انتهت الأولى بنتيجة 2-0، والثانية بـ 7-0. وكانت مواجهة أستراليا في العطلة الدولية بمنتصف شهر يونيو الماضي، هي أقوى مباراة تلعبها الأرجنتين منذ الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بفارق ركلات الجزاء. وفازت الأرجنتين بهدفين دون رد للأسطورة ليونيل ميسي وبيتزيلا، وبعد 4 أيام انتصر الفريق مُجدداً بنفس النتيجة لكن على منتخب اندونيسيا المتواضع.