ميسي يمنح الأرجنتين الفوز على الإكوادور بهدف رائع في تصفيات كأس العالم

قادت ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة، المنتخب الأرجنتيني للفوز على ضيفه الاكوادوري بنتيجة 1-0، في الجولة الاولى من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .