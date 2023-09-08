ميسي والمنتخب الأرجنتيني يزورون إسرائيل لخوض مباراة ودية

منتخب الأرجنتين بطل العالم سيأتي إلى إسرائيل لخوض مباراة ودية

قالرئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، أن منتخب الأرجنتين بطل العالم سيأتي إلى إسرائيل لخوض مباراة ودية. قال دومينغيز هذا في اجتماع أمس (الخميس) مع رئيس الوزراء نتنياهو.

وأبلغ دومينغيز رئيس الوزراء أنه أتفق على وصول الفريق الأول للأرجنتين، بما في ذلك ميسي، وفريق الشباب لخوض مباريات ودية في إسرائيل، وقال إنه في أقرب وقت ممكن رئيس الاتحاد شينو سواريز ورئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا بتعيين مواعيد المباريات.

والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع دومينغيز في مكتب رئيس الوزراء في القدس، إلى جانب رئيس اتحاد كرة القدم شينو زورتز والرئيس التنفيذي نيف غولدشتاين.

وقال رئيس الرابطة شينو زورتز: "أشكر رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لعقد اللقاء وعلى مساعدته في الترويج للقاء بين المنتخبات الوطنية الذي يتطلع إليه الكثير من المشجعين في إسرائيل. وستكون العلاقات الرياضية والسياسية بين إسرائيل والاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم أقوى وأكثر إثمارًا بفضل الزيارة الناجحة للرئيس كونامبول إلى إسرائيل".

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب بطل العالم لكرة القدم بعد فوزه بكأس العالم في قطر بعد فوزه على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بعد مرور 120 دقيقة.