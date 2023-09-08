English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • ميسي والمنتخب الأرجنتيني يزورون إسرائيل لخوض مباراة ودية

ميسي والمنتخب الأرجنتيني يزورون إسرائيل لخوض مباراة ودية

i24NEWS

دقيقة 1
المهاجم الأرجنتيني رقم 10 ليونيل ميسي يرفع كأس العالم خلال حفل كأس العالم قطر 2022 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022. فازت الأرجنتين بركلات الترجيح- خارج.
FRANCK FIFE / AFPالمهاجم الأرجنتيني رقم 10 ليونيل ميسي يرفع كأس العالم خلال حفل كأس العالم قطر 2022 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022. فازت الأرجنتين بركلات الترجيح- خارج.

منتخب الأرجنتين بطل العالم سيأتي إلى إسرائيل لخوض مباراة ودية

قالرئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، أن منتخب الأرجنتين بطل العالم سيأتي إلى إسرائيل لخوض مباراة ودية. قال دومينغيز هذا في اجتماع أمس (الخميس) مع رئيس الوزراء نتنياهو.

Video poster

وأبلغ دومينغيز رئيس الوزراء أنه أتفق على وصول الفريق الأول للأرجنتين، بما في ذلك ميسي، وفريق الشباب لخوض مباريات ودية في إسرائيل، وقال إنه في أقرب وقت ممكن رئيس الاتحاد شينو سواريز ورئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا بتعيين مواعيد المباريات.

والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع دومينغيز في مكتب رئيس الوزراء في القدس، إلى جانب رئيس اتحاد كرة القدم شينو زورتز والرئيس التنفيذي نيف غولدشتاين.

وقال رئيس الرابطة شينو زورتز: "أشكر رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لعقد اللقاء وعلى مساعدته في الترويج للقاء بين المنتخبات الوطنية الذي يتطلع إليه الكثير من المشجعين في إسرائيل. وستكون العلاقات الرياضية والسياسية بين إسرائيل والاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم أقوى وأكثر إثمارًا بفضل الزيارة الناجحة للرئيس كونامبول إلى إسرائيل".

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب بطل العالم لكرة القدم بعد فوزه بكأس العالم في قطر بعد فوزه على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بعد مرور 120 دقيقة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق