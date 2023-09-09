لاعبوالمنتخب المغربي لكرة القدم والطاقم التدريبي يتبرعون بالدم دعما لضحايا الزلزال

توجه لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم السبت، إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم في مدينة أكادير، للقيام بالتبرع بالدم لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب إقليم الحور أمس الجمعة. جاء هذا بحسب وكالة هسبريس المغربيّة.

وتشهد مراكز تحاقن الدم في المغرب، حضورا كبيرا للمواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من أجل تقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب، مساء أمس الجمعة، إقليم الحوز ومناطق أخرى من المملكة.

قدم نجم باريس سان جرمان أشرف حكيمي تعازيه للشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي قتل مئات الأشخاص وألحق أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية. وقال حكيمي: "نمر بوقت عصيب وقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق"، بسبب زلزال عنيف ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

ومن المتوقع انّ جميع المباريات الأوروبية المبرمجة في تواريخ “فيفا” ستسبقها دقيقة صمت، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس عددا من المناطق بالمغرب.

وقد تأجلت مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الليبيري، التي كانت مقررة مساء اليوم، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بسبب تداعيات الزلزال.