الأمريكية الشابة كوكو جوف تفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة بفوزها على سابالينكا

عادت الشابة الأمريكية كوكو جوف من مواقع خلفية يوم السبت لتفوز ببطولة أمريكا المفتوحة، وهو أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وقدمت جوف (19 عاما) أداء جريئا على ملعب آرثر آش لتفوز 2-6 و6-3 و6-2 في ساعتين و6 دقائق لتكمل التحول الخيالي في حظوظها هذا الموسم. وتأهلت المصنفة السادسة من فلوريدا إلى المباراة النهائية باعتبارها المستضعفة أمام المصنفة الثانية صاحبة الضربات القوية سابالينكا التي ستصبح المصنفة الأولى عالميا في تصنيف الأسبوع المقبل.

ولكن مع ارتكاب كلا اللاعبتين لعدد كبير من الأخطاء طوال المباراة النهائية المليئة بالأخطاء والتي شاهدها حشد قياسي من النجوم بلغ 28143 متفرجاً، كانت جوف هي التي حافظت على أعصابها عندما كان من المهم تحقيق فوز مستحق. وأكمل الفوز تحولا ملحوظا لجوف التي أصيبت بالذهول بعد الخروج من الدور الأول في ويمبلدون في يولي/ تموز.

وقالت جوف بعد المباراة: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي". "أشعر وكأنني في حالة صدمة قليلاً في هذه اللحظة."