الأمريكية الشابة كوكو جوف تفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة بفوزها على سابالينكا

قدمت جوف (19 عاما) أداء جريئا على ملعب آرثر آش لتفوز 2-6 و6-3 و6-2 في ساعتين و6 دقائق لتكمل التحول الخيالي في حظوظها هذا الموسم.

عادت الشابة الأمريكية كوكو جوف من مواقع خلفية يوم السبت لتفوز ببطولة أمريكا المفتوحة، وهو أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وقدمت جوف (19 عاما) أداء جريئا على ملعب آرثر آش لتفوز 2-6 و6-3 و6-2 في ساعتين و6 دقائق لتكمل التحول الخيالي في حظوظها هذا الموسم. وتأهلت المصنفة السادسة من فلوريدا إلى المباراة النهائية باعتبارها المستضعفة أمام المصنفة الثانية صاحبة الضربات القوية سابالينكا التي ستصبح المصنفة الأولى عالميا في تصنيف الأسبوع المقبل.

ولكن مع ارتكاب كلا اللاعبتين لعدد كبير من الأخطاء طوال المباراة النهائية المليئة بالأخطاء والتي شاهدها حشد قياسي من النجوم بلغ 28143 متفرجاً، كانت جوف هي التي حافظت على أعصابها عندما كان من المهم تحقيق فوز مستحق. وأكمل الفوز تحولا ملحوظا لجوف التي أصيبت بالذهول بعد الخروج من الدور الأول في ويمبلدون في يولي/ تموز.

وقالت جوف بعد المباراة: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي". "أشعر وكأنني في حالة صدمة قليلاً في هذه اللحظة."

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كما استخدمت جوف، وهي المراهقة الأمريكية الثالثة التي تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة بعد تريسي أوستن وسيرينا ويليامز، خطاب فوزها لتشكر أولئك الذين شككوا في موهبتها والنساء الأمريكيات السود اللاتي رفعن اللقب قبلها، مثل الأخوات ويليامز.

وقالت جوف "إنه أمر جنوني. بصراحة، إنهم السبب وراء حصولي على هذه الكأس اليوم".

"لقد جعلوني أؤمن بأنه بإمكان هذا الحلم أن ينمو ويكبر. كما تعلمون، لم يكن هناك الكثير من لاعبي التنس السود الذين يهيمنون على هذه الرياضة. ولم يكن سواهم من أستطيع أن أتذكر عندما كنت أصغر سنا.

وأضافت: "من الواضح أن المزيد وصلوا بفضل موهبتهم. ذلك جعل الحلم أكثر قابلية للتصديق. لكن كل الأشياء التي كان عليهم أن يمروا بها، جعلت من السهل على شخص مثلي القيام بذلك".