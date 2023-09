نوفاك ديوكوفيتش واصل "الزحف" نحو فوزه الـ 24 في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة

فاز نوفاك ديوكوفيتش على دانييل ميدفيديف ليلة الأحد في بطولة أمريكا المفتوحة، ليحقق لقبه الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي لا يتقاسمه معه سوى مارغريت كورت.

وقال ديوكوفيتش بعد الفوز التاريخي "سأستمر. كما تعلمون، أشعر أنني بحالة جيدة مع جسدي. ما زلت أشعر أنني أحصل على دعم بيئتي وفريقي وعائلتي".

وأضاف البطل الحامل لقب الفوز للمرة الـ 24: "لا ألعب كثيرًا فيما يتعلق بالبطولات الأخرى، لذا أحاول، كما تعلمون، ترتيب أولويات استعداداتي حتى أتمكن من الوصول إلى الذروة في البطولات الأربع الكبرى".

ويعود ديوكوفيتش إلى المركز الأول عالميا يوم الاثنين، ليضيف إلى رقمه القياسي الذي سجله هناك 390 أسبوعا. حل محل كارلوس ألكاراز في القمة، بعد أن تغلب الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا على البطل الصربي في ويمبلدون، وهو أول إنجاز من نوعه هذا العام في إحدى بطولات جراند سلام.