نوفاك ديوكوفيتش واصل "الزحف" نحو فوزه الـ 24 في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة

"ما دمت قادرا على اللعب بهذا المستوى العالي وما دمت أفوز بأكبر البطولات في هذه الرياضة فإني سأواصل اللعب"

فاز نوفاك ديوكوفيتش على دانييل ميدفيديف ليلة الأحد في بطولة أمريكا المفتوحة، ليحقق لقبه الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي لا يتقاسمه معه سوى مارغريت كورت.

وقال ديوكوفيتش بعد الفوز التاريخي "سأستمر. كما تعلمون، أشعر أنني بحالة جيدة مع جسدي. ما زلت أشعر أنني أحصل على دعم بيئتي وفريقي وعائلتي".

وأضاف البطل الحامل لقب الفوز للمرة الـ 24: "لا ألعب كثيرًا فيما يتعلق بالبطولات الأخرى، لذا أحاول، كما تعلمون، ترتيب أولويات استعداداتي حتى أتمكن من الوصول إلى الذروة في البطولات الأربع الكبرى".

(AP Photo/Manu Fernandez) الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحمل كأس البطولة بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف في نهائي فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ويعود ديوكوفيتش إلى المركز الأول عالميا يوم الاثنين، ليضيف إلى رقمه القياسي الذي سجله هناك 390 أسبوعا. حل محل كارلوس ألكاراز في القمة، بعد أن تغلب الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا على البطل الصربي في ويمبلدون، وهو أول إنجاز من نوعه هذا العام في إحدى بطولات جراند سلام.

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وأثارت مفاجأة الكاراز في ويمبلدون، والتي دمرت مساعي ديوكوفيتش للحصول على بطولة كاملة في البطولات الأربع الكبرى، تكهنات حول تحول الأجيال. لكن أي فكرة عن استعداد اللاعب الصربي لتمرير الشعلة تبين أنها سابقة لأوانها في بطولة أمريكا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش: "ما دمت قادرا على اللعب بهذا المستوى العالي وما دمت أفوز بأكبر البطولات في هذه الرياضة فإني سأواصل اللعب، نعم، لا أريد التخلص من هذه الرياضة".

وأضاف البطل الصربي: "لا أريد أن أترك هذه الرياضة إذا كنت لا أزال في القمة، وإذا كنت لا أزال ألعب بالطريقة التي ألعب بها".