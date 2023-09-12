أعضاء المنتخب المغربي يتبرعون بمنح المباريات لضحايا زلزال المغرب

وقال سايس إن "مكونات المنتخب الوطني، من لاعبين وأطر تقنية، سيساهمون في حملة التضامن التي ينخرط فيها المغاربة لمساعدة المتضررين من الزلزال"

كشف عميد المنتخب المغربي، رومان سايس، في حسابه بمنصة "إنستغرام"، أن لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم "أسود الأطلس"، قرروا التبرع بمنح المباريات، لضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وقال سايس إن "مكونات المنتخب الوطني، من لاعبين وأطر تقنية، سيساهمون في حملة التضامن التي ينخرط فيها المغاربة لمساعدة المتضررين من الزلزال، والتبرع بمنح المباريات إلى غاية كأس إفريقيا (تنطلق بكوت ديفوار في 13 يناير/ كانون الثاني 2024) ".

وأضاف عميد المنتخب الوطني : "قلوبنا مع جميع الضحايا، نعدكم بالمزيد من المبادرات الإنسانية الأخرى ومغربنا يوحدنا"، دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، الثلاثاء، أودى الزلزال بحياة 2901 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.

وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمدينة مراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي خلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.