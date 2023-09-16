كأس السوبر الإفريقية: اتحاد العاصمة الجزائري بطلاً على حساب الأهلي

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توج اتحاد العاصمة الجزائري بالكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب في اللقاء "القوي" على الأهلي المصري 1-0 الجمعة، على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.

وهذا اللقب القاري الثاني بتاريخ النادي العاصمي بعدما توج قبل أشهر بلقب كأس الاتحاد الافريقي، ويدين بالفضل إلى مدربه عبد الحق بنشيخة الذي توج باللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما قاد نهضة بركان المغربي إلى اللقب في الموسم الماضي إلى منصة التتويج على حساب مواطنه الوداد (2-صفر)، فضلاً عن منح الفريق العاصمي اللقب القاري الثاني في تاريخه.

وبات بنشيخة ثاني مدرب يتوج باللقب مع فريقين مختلفين بعد التونسي فوزي البنزرتي.

Abdullah Mahdi / AFP لاعبو اتحاد العاصمة الجزئرية يلتقطون صورة جماعية قبل مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في 15 سبتمبر 2023.

وخاض الأهلي اللقاء باحثاً عن تعزيز رقم ألقابه القياسي (8 ألقاب في 11 مشاركة)، وحيث منح المدرب السويسري مارسيل كولر الفرصة للأسماء الجديد المنضمة الى "القلعة الحمراء" لاعب الوسط إمام عاشور والمهاجم المغربي رضا سليم الذي شكل القوة الضاربة في الخط الأمامي الى جانب حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، فيما تولى المخضرم محمد الشناوي حراسة المرمى بينما قاد خط الدفاع الظهير التونسي علي معلول، فما غاب الفرنسي انطوان موديست المنتقل قبل أيام الى الفريق بسبب عدم جاهزيته.

كما بحث الأهلي عن لقبه السادس في أقل من عام، بعدما توج بألقاب الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري (في مناسبتين)، ودوري أبطال أفريقيا.

واعتمد بن شيخة على مجموعة مخضرمين قادت الفريق الى لقب كأس الاتحاد الافريقي في الموسم الماضي على حساب يانغ أفريكانز التنزاني، وفي مقدمهم الحارس اسامة بنبوت والقائد زين الدين بلعيد والبوتسواني تويمسانغ أوريبوني وخالد بوسليو.

وانطلقت المباراة بدقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا