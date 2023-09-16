إنتر يقسو على ميلان بخماسية في ديربي الغضب

حقق نادي إنتر ميلان، فوزًا عريضًا على نظيره الميلان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال أحداث المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو"، على ملعب جوتزيبي مياتزا في ديربي الغضب.

GABRIEL BOUYS / AFP ديربي ميلان: إنتر يسحق الميلان وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

وبدأ إنتر مباراة انتر ميلان وميلان , بقوة وسرعان ما افتتح التسجيل عن طريق الأرميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة الخامسة، الذي قدم عرضاً رائعاً وأحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ميلان. وزاد إنتر من غلته قبل نهاية الشوط الأول بعد أن سجل المهاجم الفرنسي تورام، الذي انضم حديثاً إلى صفوف الفريق، هدفه الأول بقميص النادي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، حاول ميلان تقليص الفارق ونجح في ذلك عبر لاعبه البرتغالي رافاييل لياو، الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 57. لكن إنتر لم يستسلم وعاد للضغط على دفاعات ميلان وأضاف هدفه الثالث عن طريق مخيتاريان مجدداً في الدقيقة 69.

وبعدها بثمان دقائق، حصل إنتر على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل عنيف من قبل مدافع ميلان على قائد إنتر لوتارو مارتينيز. وسددها مخيتاريان ببراعة في المرمى، محرزاً هاتريكه التاريخي والهدف الرابع لإنتر. وفي الوقت بدل الضائع، أكمل إنتر عروضه المذهلة وأحرز هدفه الخامس عبر لاعبه دافيد فراتسي، الذي استغل تمريرة رائعة من تورام وسكنها في شباك ميلان.

وبهذا الفوز، انفرد إنتر بصدارة جدول ترتيب الدوري بـ12 نقطة، في حين توقف رصيد ميلان عند 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً