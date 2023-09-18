دوري أبطال آسيا لكرة القدم: استقبال حاشد لنجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في طهران

ووصل لاعبو النصر الى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما اشار موقع "فارزيش 3" الايراني الرياضي

حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه، الثلاثاء، مباراة ضد بيرسيبوليس الايراني ضمن مسابقة دوري أبطال اسيا لكرة القدم.

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016، وذلك بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، اثر هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

ووصل لاعبو النصر الى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما اشار موقع "فارزيش 3" الايراني الرياضي، فيما يُعدّ حضور نجم من طراز رونالدو نادراً بسبب العزلة الدبلوماسية للبلد الآسيوي.

وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وهرعت الجماهير لمحاولة القاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

وبحسب صور نشرتها قناة "برس تي في"، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.ونشر أحد المواقع وصول حافلة نادي النصر الى الفندق الذي سيقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني وسط حشود كبيرة من الايرانيين الذين راحوا يلتقطون الصور.

Persepolis FC / AFP يصل كريستيانو رونالدو إلى طهران، إيران لخوض مباراة مرتقبة في دوري أبطال آسيا.

لكن المصالحة تمت في آذار/مارس الماضي بوساطة صينية وقام الاتحاد القاري للعبة بالغاء قراره السابق، وبالتالي السماح لاندية الدولتين اللعب بنظام الذهاب والاياب عندما توقعهما القرعة وجها لوجه.

وفي السياق لن تنعم جماهير بيرسيبوليس بمشاهدة رونالدو في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لتسعين ألف متفرج، لان الاتحاد القاري انزل عقوبة بالفريق الإيراني على خلفية قيامه بنشر تغريدة جدلية على حسابه على انستغرام عام 2021، فمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.