احتفاء برأس السنة اليهودية: نادي تشيلسي الإنجليزي ينشئ ناديا للمشجعين اليهود

"الهدف من هذه المجموعة هو الاحتفال بالهوية اليهودية ودعم العمل الرائع الذي يقوم به النادي وتشجيع المشجعين ذوي التفكير المماثل على الاجتماع معًا لدعم تشيلسي."

احتفاء رأس السنة اليهودية، أعلن نادي تشيلسي الانجليزي عن إنشاء مجموعة جديدة للمشجعين اليهود، حسبما ذكرت وكالة التلغراف اليهودية (JTA). وقال النادي: "للاحتفال برأس السنة اليهودية الجديدة، يسعدنا إطلاق مجموعة المشجعين اليهود لنادي تشيلسي لكرة القدم، مع فتح باب العضوية الآن".

وقال مؤسس مجموعة المشجعين الجديدة ستيفن نيلكين، في تصريحات نقلتها وكالة "جي تي إيه": “باعتباري مؤيدًا لتشيلسي مدى الحياة، أنا فخور بالعمل الذي قام به النادي لمكافحة معاداة السامية والتمييز” وتابع "الهدف من هذه المجموعة هو الاحتفال بالهوية اليهودية ودعم العمل الرائع الذي يقوم به النادي وتشجيع المشجعين ذوي التفكير المماثل على الاجتماع معًا لدعم تشيلسي."

ومن جهته جث المندوب البريطاني لمكافحة معاداة السامية جون مان، الأندية الأخرى في البلاد على أن تحذو حذو نادي تشيلسي قائلا: "أنا سعيد للغاية برؤية إنشاء أول مجموعة من المشجعين اليهود لنادي تشيلسي لكرة القدم".

وأطلق مالك النادي السابق، الأوليغارشي اليهودي الروسي رومان أبراموفيتش، عدة مبادرات تهدف إلى مكافحة معاداة السامية، ولا سيما بالتعاون مع رابطة مكافحة التشهير، حيث تم رسم لوحة جدارية تصور لاعبي كرة قدم يهود تم إرسالهم إلى المعسكرات النازية خارج ملعب ستامفورد بريدج، وتم إرسال المشجعين الذين شاركوا في سلوك معاد للسامية، من بين أشياء أخرى، لزيارة نصب تذكاري للمحرقة.

وكان نادي أرسنال الانجليزي، وهو ناد آخر في لندن ومنافس لتشيلسي، قد أنشأ في أبريل/نيسان المنصرم، مجموعة مؤيدة يهودية خاصة به، في محاولة لمكافحة معاداة السامية.

يشار أن تشيلسي وأرسنال واجها العديد من الحوادث المعادية للسامية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الهتافات المعادية للسامية خلال المباريات.