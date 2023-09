رونالدو يحقق حلم الطفل الإيراني برؤيته بعد أن منعه الحراس

حقق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، حلم طفل إيراني حين التقاه والتقط معه الصور خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا.

وبالرغم من أن النجم مهاجم النصر حظي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران الإثنين، وهتفت الجماهير باسمه عشية المباراة إلا أن أحد المشجعين بشدة وهو طفل إيراني ظل ينتحب أمام منعه من لقاء "الدون" في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت أصداؤه إلى إدارة نادي النصر.