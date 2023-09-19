رونالدو يحقق حلم الطفل الإيراني برؤيته بعد أن منعه الحراس

حقق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء حلم طفل إيراني حين التقاه والتقط معه الصور خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس

حقق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، حلم طفل إيراني حين التقاه والتقط معه الصور خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا.

وبالرغم من أن النجم مهاجم النصر حظي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران الإثنين، وهتفت الجماهير باسمه عشية المباراة إلا أن أحد المشجعين بشدة وهو طفل إيراني ظل ينتحب أمام منعه من لقاء "الدون" في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت أصداؤه إلى إدارة نادي النصر.

https://twitter.com/i/web/status/1703876761967079829 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت المفاجأة أن تم السماح للطفل الشغوف بالكرة المستديرة والنجم بالدخول إلى غرفة رونالدو ومقابلة نجمه المفضل والتقاط الصور معه، ما أبهج الطفل ولون بألوان الحياة مقولة كتبها حساب النادي السعودي على منصة إكس وهي: "كرة القدم ليس مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثير. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك".

وحظي كريستيانو رونالدو باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه، الثلاثاء، مباراة ضد بيرسيبوليس الايراني ضمن مسابقة دوري أبطال اسيا لكرة القدم. ووصل لاعبو النصر الى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما اشار موقع "فارزيش 3" الايراني الرياضي، فيما يُعدّ حضور نجم من طراز رونالدو نادراً بسبب العزلة الدبلوماسية للبلد الآسيوي.