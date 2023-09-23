رونالدو يقود النصر السعوديّ للفوز على أهلي جدة

كريستيانو رونالدو: سأواصل اللعب حتى أشعر أن ساقي تخبرني أنني انتهيت

حقق نادي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو فوزاً كبيراً على أهلي جدة، في "الكلاسيكو" الذي أقيم، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، وانتهى بنتيجة 4 - 3 لصالح كتيبة الدون.

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أقيمت المباراة على ملعب "الأول بارك" بالرياض، معقل نادي النصر، حيث دخل الفريقان اللقاء مدججين بالعديد من النجوم العالميين. بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة متراجعاً للمركز السادس.

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على الفوز المثير بنتيجة 4/3 على الأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال كريستيانو بعد المباراة: "لعبنا مباراة جيدة، نحن سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه منافسا قويا ورائعا، الجمهور ساعدنا". وأضاف: "أستمتع بكرة القدم، والأهم فوز الفريق بالنسبة لي، ما زالت لدي الرغبة بتقديم المزيد وتسجيل الأهداف". وتابع هداف الدوري السعودي: "لم أنته بعد، ما زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".