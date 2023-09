رونالدو يقود النصر السعوديّ للفوز على أهلي جدة

حقق نادي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو فوزاً كبيراً على أهلي جدة، في "الكلاسيكو" الذي أقيم، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، وانتهى بنتيجة 4 - 3 لصالح كتيبة الدون.

