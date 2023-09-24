الألعاب الباراليمبية: الإسرائيلي أساف ياسعور ينتزع بطولة العالم في التايكوندو للمرة الثانية على التوالي

"لقد قادتني أربع نزالات إلى هذا النهائي. أرفع عيني الآن نحو باريس 2024، حلمي وهدفي الأسمى. سأبذل كل ما في وسعي لأعيش من جديد مثل هذه اللحظة"

فاز بطل التايكوندو الإسرائيلي آساف ياسعور بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في فيراكروز بالمكسيك. بعمر 21 عامًا فقط، توج هذا الشاب المعجزة بطلاً للعالم في الألعاب البارالمبية للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فاز سابقًا باللقب في إسطنبول عام 2021.

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تعرض ياسعور لحادث عندما كان في الثالثة عشرة من عمره يتعلق بمولد كهربائي اضطر الأطباء على إثره إلى بتر ذراعيه. ومع ذلك، لم يدع هذا الحدث المأساوي يتحكم بمسار حياته. تنافس في فئة أقل من 58 كغم، وقاتل ببراعة ضد خصمه التايواني بنتيجة 13-8، بعد أن سيطر بالفعل على المنافسين من بيرو ومنغوليا والمغرب. بعد هذا الفوز، قال ياسعور متأثرًا بشكل واضح: "هذا يمثل بداية عام استثنائي. لقد قادتني أربع نزالات إلى هذا النهائي. أرفع عيني الآن نحو باريس 2024، حلمي وهدفي الأسمى. سأبذل كل ما في وسعي لأعيش من جديد مثل هذه اللحظة."

تحدث أساف ياسعور أيضًا عن الرحلة المليئة بالمزالق التي أعقبت الحادث الذي تعرض له: "كانت السنوات الثماني الأخيرة بمثابة زوبعة حقيقية من المشاعر. حدثت المأساة قبل أسبوع من احتفالي بالـ "بار ميتزفا"، وغيرت حياتي إلى الأبد. وبعد ثمانية أشهر من العلاج في المستشفى، وخمسة عشر عملية جراحية وسيرورة لإعادة التأهيل التي لا نهاية لها، اخترت الرياضة كمتنفس. لقد وضعت دائمًا أهدافًا عالية لنفسي، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر ثمار جهودي. ببساطة لا يصدق". وفي مواجهة التغطية الإعلامية لقصته، كان تدفق التضامن الجماهيري معه استثنائيًا: فقد تم جمع مبلغ مليون شيكل لتزويده بذراعين اصطناعيتين، يمكن التحكم بهما باستخدام إشارات الدماغ.