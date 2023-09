الألعاب الباراليمبية: الإسرائيلي أساف ياسعور ينتزع بطولة العالم في التايكوندو للمرة الثانية على التوالي

فاز بطل التايكوندو الإسرائيلي آساف ياسعور بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في فيراكروز بالمكسيك. بعمر 21 عامًا فقط، توج هذا الشاب المعجزة بطلاً للعالم في الألعاب البارالمبية للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فاز سابقًا باللقب في إسطنبول عام 2021.

