كأس ألمانيا: حارس المرمى الإسرائيلي سيخوض اليوم أول مباراة له مع بايرن ميونيخ

بعد حوالي شهر من انتقاله من مكابي تل أبيب إلى بايرن ميونيخ، من المتوقع أن يشارك حارس المرمى الإسرائيلي دانييل بيريتس لأول مرة في كأس ألمانيا أمام بريوسن مونستر مساء اليوم الثلاثاء. وقال المدرب الألماني إن دانييل بيريتس سيكون حارس مرمى بايرن الأساسي في جميع مباريات الكأس. وسيحاول إعادة الكأس إلى ميونيخ التي استعصت عليه لمدة ثلاث سنوات.

