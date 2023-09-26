كأس ألمانيا: حارس المرمى الإسرائيلي سيخوض اليوم أول مباراة له مع بايرن ميونيخ

قال المدرب الألماني إن دانييل بيريتس سيكون حارس مرمى بايرن الأساسي في جميع مباريات الكأس. وسيحاول إعادة الكأس إلى ميونيخ التي استعصت عليه لمدة ثلاث سنوات.

بعد حوالي شهر من انتقاله من مكابي تل أبيب إلى بايرن ميونيخ، من المتوقع أن يشارك حارس المرمى الإسرائيلي دانييل بيريتس لأول مرة في كأس ألمانيا أمام بريوسن مونستر مساء اليوم الثلاثاء. وقال المدرب الألماني إن دانييل بيريتس سيكون حارس مرمى بايرن الأساسي في جميع مباريات الكأس. وسيحاول إعادة الكأس إلى ميونيخ التي استعصت عليه لمدة ثلاث سنوات.

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ومن جهتها أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أنه باستثناء بيريتس، ​​ترك مدرب ميونيخ، توماس توخيل، جميع الخيارات مفتوحة في ما يتعلق بتدوير اللاعبين. وأضاف: "لا ينبغي أن يكون بيريتس مشغولاً للغاية خلال المباراة، ولكن من الطبيعي أن تكون كل الأنظار عليه، لأنها أول مباراة له منذ انضمامه للفريق" وتابع "لأنني عملت في الخارج، اعتدت على حصول الحارس الثاني على فرصته في الكأس. هذا مهم بالنسبة لدانيال. سلوكه ممتاز. فريق حراسة المرمى بأكمله عبارة عن مجموعة رائعة تدفع بعضها البعض. دانييل يستحق اللعب" واضاف “لقد قمنا بتعيينه بآمال كبيرة في المستقبل”.