هل سحبت الجزائر ملف ترشحها من سباق تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025/2027؟

كشفت تقارير إعلامية عربية وغيرها، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، عن أن الجزائر سحبت ملف ترشحها من سباق تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025/2027، دون إعلان رسمي من الاتحاد الجزائري، أو من الاتحاد الافريقي لكرة القدم"كاف"، في ما أوضح مصدر أنه "حتى ظهر الثلاثاء لم يرد للاتحاد أي مخاطبات من الاتحاد الجزائري بهذا الشأن"، مضيفا: "في حالة ورود أي مخاطبات رسمية سيتم توجيهها إلى اللجنة التنفيذية، وهي وحدها صاحبة القرار في ملف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وقال مصدر بالاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس: "الكاف لم يتلق أي مخاطبات من نظيره الجزائري بشأن الانسحاب من المنافسة على تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 حتى الآن".

وكان المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، قد أعلن عن "سحب الجزائر ملف ترشحها لتنظيم كأس أمم افريقيا 2025 و2027" وقال في تغريدة نشرها أمس الإثنين، عبر منصة “أكس”، إن “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يراسل ويسحب ملف ترشح الجزائر لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 و2027، لأنها لم تعد من الأولويات”.