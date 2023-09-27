رسميا: المغرب يفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية 2025

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن فوز المغرب بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية 2025 وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم في القاهرة حيث تم التصويت على القرار، وهي المرة الثانية التي تستضيف المملكة البطولة بعد 35 من استضافتها حيث حظيت المملكة بشرف استضافتها في عام 1988.

وتم التصويت بالاجماع على القرار حيث حصلت المملكة على 22 صوتا وغياب عضوين.

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بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ستقام في المغرب على ملاعب مولاي عبد الله بالرباط والذي يتسع الى66 ألف مقعد، وملعب طنجة والذي يتسع الى 88 ألفا، وملعب أكادير الذي يتسع لـ66 ألفا، وملعب مراكش الذي يتسع لـ55 ألفا، وملعب محمد الخامس الذي يتسع لـ55 ألفا، وملعب فاس الكبير الذي يتسع لـ66 ألفا وكافة هذه الملاعب مجهزة بالصورة المطلوبة، كما وضعت المغرب ملاعب بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطية.

ويشار إلى أنه تنافس على تنظيم كأس الأمم الافريقية 2025 كل من المغرب ، وملف مشترك بين بنين ونيجيريا، والجزائر التي أعلنت أمس انسحابها رسميا، في حين تنافس على تنظيم البطولة لعام 2027 كل من مصر والسنغال وملف مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا، بالاضافة الى الجزائر التي أعلنت الانسحاب من السباق في اللحظة الأخيرة، رغبة من رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي، تكريس جهوده الأولية على تطوير كرة القدم المحلية.