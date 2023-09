رسميا: المغرب يفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية 2025

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن فوز المغرب بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية 2025 وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم في القاهرة حيث تم التصويت على القرار، وهي المرة الثانية التي تستضيف المملكة البطولة بعد 35 من استضافتها حيث حظيت المملكة بشرف استضافتها في عام 1988.

وتم التصويت بالاجماع على القرار حيث حصلت المملكة على 22 صوتا وغياب عضوين.