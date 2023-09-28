آسياد هانغجو: ذهبية أولى لقطر في الكرة الطائرة الشاطئية

تفوق المنتخب القطري المكوّن من شريف يونس سامبا وأحمد تيجان جانكو على الصينيين وو جياشين وموتايلبيو أبودوهاليكيجيانغ 22-20 و21-16، في اليوم الخامس من الألعاب

حصل المنتخب القطري على الميدالية الذهبية الأولى له في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، بعد احتفاظه بلقب مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، الخميس.

وأضافت قطر ذهبيتها إلى فضية وبرونزيتين في رماية السكيت.

تفوق المنتخب القطري المكوّن من شريف يونس سامبا وأحمد تيجان جانكو على الصينيين وو جياشين وموتايلبيو أبودوهاليكيجيانغ 22-20 و21-16، في اليوم الخامس من الألعاب. وقال محمد سالم الكواري رئيس بعثة الطائرة الشاطئية لفرانس برس "الشباب كانوا عند حسن الظن، وقدموا مباراة كبيرة، انتهت ايضا 2-0، مثل جميع مبارياتهم في الدورة".

Omer Fichman/Flash90 إسرائيليون يلعبون كرة القدم على الشاطئ في تل أبيب ، إسرائيل.

وتابع "المنافس الصيني كان قويًا جدًا خصوصًا انه يلعب على أرضه وبين جماهيره وسنلتقي به مجددًا في المكسيك لأنه معنا في نفس المجموعة في كأس العالم.. نفتخر جدًا بهذا الانجاز في اتحاد الكرة الطائرة خصوصًا انها الميدالية الذهبية الأولى لقطر في الدورة".

وقال مدير المنتخب القطري محمد عنبر "هدفنا كان الحلول بين الثلاثة الأوائل ثم احراز الذهبية. هذا دافع لنا لكأس العالم المقررة في المكسيك بعد أسبوعين".