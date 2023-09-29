اللجنة البارالمبية الدولية: روسيا ستشارك في الألعاب البارالمبية في باريس

"أعضاء اللجنة صوتوا ضد اقتراح الإيقاف الكامل لروسيا خلال الجمعية العمومية التي عقدت في البحرين"

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) أن الرياضيين الروس سيكونون قادرين على المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس العام المقبل.

(Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) يستمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف خلال مؤتمر بالفيديو في مقر إقامة نوفو أوغاريوفو خارج موسكو ، موسكو ، روسيا.

وقالت اللجنة البارالمبية الدولية إن "أعضاء اللجنة صوتوا ضد اقتراح الإيقاف الكامل لروسيا خلال الجمعية العمومية التي عقدت في البحرين" وصوت 74 من أعضاء اللجنة ضد اقتراح التعليق، وأيده 65 وامتنع 13 عن التصويت".

ويمهد هذا القرار الطريق أمام روسيا، بعد منع رياضييها حاليا من أي منافسات بارالمبية، للمشاركة في باريس. وستحدد اللجنة البارالمبية الدولية في وقت لاحق يوم الجمعة إن كانت روسيا ستشارك بفريق وطني كامل أو برياضيين محايدين دون إظهار شعار للدولة أو أعلام أو نشيد وطني.

ويأتي القرار قبل أسبوعين من جلسة للجنة الأولمبية الدولية في مومباي ستحدد إن كانت ستشارك روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس العام المقبل.

وعاقبت اللجنة البارالمبية الدولية البلدين بالإيقاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.