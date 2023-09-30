النجمة التونسية أنس جابر تتوج بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس

توجت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم بلقب بطولة نينغبو المفتوحة بعدما تغلبت على الروسية ديانا شنايدر 6-2 و6-1 اليوم السبت

توجت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم بلقب بطولة نينغبو المفتوحة بعدما تغلبت على الروسية ديانا شنايدر 6-2 و6-1 اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة الصينية.

وأهدرت أنس جابر ثلاثة أشواط فقط في مواجهة منافستها الروسية، لكنها فرضت تفوقها لتحرز اللقب الأول لها على الملاعب الصلبة والثاني لها هذا الموسم.

https://twitter.com/i/web/status/1708036232377147575 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

واحتاجت أنس جابر، المصنفة الأولى للبطولة، إلى 78 دقيقة لحسم المباراة أمام شنايدر.