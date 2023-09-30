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النجمة التونسية أنس جابر تتوج بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس

i24NEWS

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التونسية أونس جابر في مباراة ضد الأرجنتينية نادية بودوروسكا خلال مباراة نصف نهائي فردي السيدات في بطولة WTA Ningbo المفتوحة للتنس في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين في 29 سبتمبر 2023.
AFPالتونسية أونس جابر في مباراة ضد الأرجنتينية نادية بودوروسكا خلال مباراة نصف نهائي فردي السيدات في بطولة WTA Ningbo المفتوحة للتنس في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين في 29 سبتمبر 2023.

توجت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم بلقب بطولة نينغبو المفتوحة بعدما تغلبت على الروسية ديانا شنايدر 6-2 و6-1 اليوم السبت

توجت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم بلقب بطولة نينغبو المفتوحة بعدما تغلبت على الروسية ديانا شنايدر 6-2 و6-1 اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة الصينية.

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وأهدرت أنس جابر ثلاثة أشواط فقط في مواجهة منافستها الروسية، لكنها فرضت تفوقها لتحرز اللقب الأول لها على الملاعب الصلبة والثاني لها هذا الموسم.

https://twitter.com/i/web/status/1708036232377147575

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واحتاجت أنس جابر، المصنفة الأولى للبطولة، إلى 78 دقيقة لحسم المباراة أمام شنايدر.

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