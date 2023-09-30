ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة بعد فوزه على جيرونا بثلاثية

ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على جيرونا بثلاثية

انتهت مباراة فريق جيرونا و ضيفه ريال مدريد في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة المحلية وذلك على ملعب مونتيليفي بفوز المرينجي بثلاثة أهداف دون رد .

جيرونا بدأ المباراة بكل قوته، وهدد مرمى ريال مدريد بعد مرور أربع دقائق فقط، برأسية قوية من تسيانكوف، ولكن القائم الأيمن تعاطف مع الميرينجي، واستمر التعادل السلبي.

وجاء الرد السريع من لاعبي ريال مدريد في الدقيقة 18، بتمريرة سحرية من بيلينجهام وصلت إلى خوسيلو الذي قابلها بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليعلن عن الهدف الأول في المباراة. واستمرت هجمات ريال مدريد، بحثًا عن الهدف الثاني، الذي جاء سريعًا في الدقيقة 22، بعد ركنية لعبها توني كروس، وقابلها تشاوميني برأسية قوية في مرمى أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريبًا، أرسل خوسيلو تمريرة إلى بيلينجهام، الذي استغلها وسدد تسديدة قوية سكنت منتصف مرمى جيرونا لتعلن عن الهدف الثالث للميرينجي.