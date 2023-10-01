العداء السعودي يوسف مسرحي يحقق ذهبية سباق 400 متر في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

ويحمل مسرحي في جعبته، ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية، بدأها مع برونزية سباق 400م في أسياد “غوانزو 2010” ثم ذهبية إنشون 2014م وهانغتشو 2022م.

حقق العداء السعودي يوسف مسرحي، أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية 19 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية، عقب فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 400م بزمن 45.55 ثانية، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد السعودي المشارك.

ويحمل مسرحي في جعبته، ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية، بدأها مع برونزية سباق 400م في أسياد “غوانزو 2010” ثم ذهبية إنشون 2014م وهانغتشو 2022م.

وقدم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد السعودي، تهنئته للعداء مسرحي، واصفاً إياه بالذهب الذي لا يصدأ، مؤكداً أنه كان على يقين كامل بأن مسرحي سيكون في الموعد كما هي عادته دائماً، مقدماً تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بمناسبة هذا الإنجاز.

وفي نفس السياق، قال وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، عبر حسابه بموقع "إكس": يوسف مسرحي؛ أيقونة سعودية تجسد سمات هذا الوطن وطموح شبابه العظيم: الإصرار الثابت والعزيمة الدائمة.. الهدف القمة والفوز بالذهب السعودية.. ركض نحو الهدف لا يعرف السكون.

من جهته، هنأ مسرحي، جميع متابعي الرياضة السعودية بهذا الإنجاز، وقال: الحمد لله قبل كل شيء، كان تشجيع الجمهور السعودي، حافزاً كبيراً لي في تحقيقي للميدالية الذهبية، وفي هذا الصدد، أشكر والديّ اللذين تعبا معي، كما أشكر مدربي الوطني الكابتن حمدان البيشي، الذي تعب في إعدادي لهذه الدورة لأكثر من عام كامل مما جعلني أعود وأؤكد ملكيتي لهذا السباق بعد أن حققت الرقم التاريخي له قبل تسعة أعوام.