غزة تطلق البطولة السنوية السادسة لكرة السلة على الكراسي المتحركة

قال المدير الفني للجنة البارالمبية موسى كادوم، إن "ستة فرق للرجال وخمس فرق للسيدات ستشارك هذا العام". وتستمر المسابقة لمدة شهر ونصف.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن البطولة السنوية السادسة لكرة السلة للمعاقين انطلقت أمس الأحد في قطاع غزة، بمشاركة 11 فريقًا يتنافسون على اللقب .

وتنظم البطولة اللجنة البارالمبية الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ملعب غزة.

وقال المدير الفني للجنة البارالمبية موسى كادوم، إن "ستة فرق للرجال وخمس فرق للسيدات ستشارك هذا العام". وتستمر المسابقة لمدة شهر ونصف.

https://twitter.com/i/web/status/1708755018206314970 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

من جانبه، قال هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "الأشخاص ذوي الإعاقة حققوا العديد من النتائج على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث أقيمت أول بطولة لكرة السلة على الكراسي المتحركة في عام 2015. كما يتم الترويج للبطولة كجزء من برنامج إعادة التأهيل البدني للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف هشام "البطولة تهدف إلى دمجهم في مجتمعهم من خلال الرياضة وتحسين صحتهم البدنية والنفسية، مؤكدا أنه "يساهم أيضا في تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال تذليل العقبات"، معربا عن أمله في أن يساعد البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة على "تحقيق أهدافهم".