غزة تطلق البطولة السنوية السادسة لكرة السلة على الكراسي المتحركة

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن البطولة السنوية السادسة لكرة السلة للمعاقين انطلقت أمس الأحد في قطاع غزة، بمشاركة 11 فريقًا يتنافسون على اللقب .

وتنظم البطولة اللجنة البارالمبية الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ملعب غزة.

وقال المدير الفني للجنة البارالمبية موسى كادوم، إن "ستة فرق للرجال وخمس فرق للسيدات ستشارك هذا العام". وتستمر المسابقة لمدة شهر ونصف.