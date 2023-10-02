برشلونة يمدد عقد نجمه من أصول مغربية لامين يامال بمليار يورو

يامال"أنا سعيد جدًا لأنه كان الطريق طويل جدًا في الاماسيا، انه فخر بالنسبة لي/ حُلم البقاء هنا لمدة 3 سنوات إضافية في نادي حياتي واتمنى ان اقدم الأفضل للبارسا"

أعلنت نادي برشلنة الإسباني في بيان، اليوم الإثنين، عن تمديد عقد لاعبه المغربي الأصل لامين يامال(16 عاما) حتى 2026، بمليار يورو،"يضمن الاتفاق بقاء الشاب في برشلونة، النادي الذي ينتمي إليه منذ أن كان في السابعة من عمره عندما انضم إليه من سي أف لا توريتا".

وقال لامين يامال بعد التوقيع"أنا سعيد جدًا لأنه كان الطريق طويل جدًا في الاماسيا، انه فخر بالنسبة لي، حُلم البقاء هنا لمدة 3 سنوات إضافية في نادي حياتي واتمنى ان اقدم الأفضل للبارسا"

وأكد برشلونة على أن "الجناح الشاب الذي اختار تمثيل المنتخب الإسباني على الساحة الدولية عوضا عن المغرب حيث جذور والده، وقع على العقد الجديد بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، النائب الأول للرئيس رافا يوستي، المدير المسؤول عن كرة الشباب في النادي جوان سولير والمدير الرياضي البرتغالي ديكو:"وتابع "يضمن الاتفاق بقاء الشاب في برشلونة، النادي الذي ينتمي إليه منذ أن كان في السابعة من عمره عندما انضم إليه من سي أف لا توريتا".

وتحدث البيان أيضا عن دخول جمال التاريخ كأصغر لاعب يبدأ أساسياً مع برشلونة، وذلك في المباراة ضد قادش هذا الموسم، إضافة إلى تدوين اسمه في دوري أبطال أوروبا حين بات ضد رويال أنتويرب البلجيكي ثاني أصغر لاعب يشارك في المسابقة القارية.

واعتبر برشلونة أن يامال "أحد أهم اللاعبين الذين تخرجوا من (أكاديمية النادي) لا ماسيا في الأعوام الأخيرة"، مضيفا "كان يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط عندما شارك لأول مرة في الدوري ضد بيتيس في 29 أبريل/ نيسان 2023، مما جعله أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة تنافسية للفريق"