إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني بسبب تمثال لقاسم سليماني

"لاعبي نادي الاتحاد رفضوا نزول إلى أرضية ملعب مواجهة سباهان أصفهان، بسبب وضع النادي الإيراني تماثيل وصور بعيدة عن مجال الرياضية"

رفض فريق الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، الدخول إلى ملعب نقش جهان لمواجهة فريق سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بسبب تمثال قاسم سليماني، في ما قال الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة "ملتزمون بسلامة اللاعبين"

ووصل الاتحاد إلى مطار أصفهان للمغادرة إلى جدة بعد إلغاء المباراة مع سباهان الإيراني وتأخر انطلاق مباراة الاتحاد ضد سباهان على ملعب نقش جهان.

وبحسب ما نشرته قناة “الإخبارية” السعودية، فإن لاعبي نادي الاتحاد رفضوا نزول إلى أرضية ملعب مواجهة سباهان أصفهان، بسبب وضع النادي الإيراني تماثيل وصور بعيدة عن مجال الرياضية، وأشارت القناة إلى أن، لاعبي نادي الاتحاد السعودي، طالبوا الحكم إزالة الصور والتماثيل من ممر الملعب من أجل بداية اللقاء ولم يحدث أي تجاوب من مراقب المباراة.

وشددت القناة على أن، الحكم قرر تأجيل انطلاقة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني لمدة 30 دقيقة.

ويفتقد نادي الاتحاد السعودي، لخدمات قائده الفرنسي كريم بنزيما ضد سباهان أصفهان للإصابة بجانب البرتغالي جوتا والبرازيلي مارسيلو جروهي ولويس فيليبي بقرار فني بسبب لوائح الاتحاد الآسيوي التي تنص بوجود 5 لاعبين أجانب فقط.

ويتواجد نادي الاتحاد السعودي، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، بجوار سباهان أصفهان الإيراني وأجمك الأوزبكي والقوة الجوية العراقي، ووكان نادي الاتحاد السعودي، فاز على أجمك بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.